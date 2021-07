Kopřiva je po životním turnaji v Gstaadu poprvé ve druhé stovce žebříčku

Londýn - Po životním turnaji v Gstaadu se tenista Vít Kopřiva dostal ve světovém žebříčku poprvé do druhé stovky. Čtyřiadvacetiletý rodák z Bílovce došel na švýcarské antuce při své premiéře v hlavní soutěži ATP do semifinále a v dnešním novém pořadí se posunul z 249. místa na 199. pozici. Jeho norský přemožitel a pozdější vítěz turnaje Nor Casper Ruud zůstal čtrnáctý.

Kopřiva je v žebříčku ATP novou českou čtyřkou, přeskočil Lukáše Rosola. Nejlepší domácí tenista Jiří Veselý nadále drží 86. místo, za ním následují olympionik Tomáš Macháč (148.) a Zdeněk Kolář (182.).

Kopřiva, svěřenec Jaroslava Pospíšila, si po životních výkonech v Gstaadu zajistil i účast v kvalifikaci letošního US Open. Na grandslamu se představí poprvé v kariéře.

Světový trůn má stále pevně v držení Srb Novak Djokovič, jenž letos ovládl všechny tři grandslamy Australian Open, Roland Garros i Wimbledon. Čtvrtý triumf v sezoně přidal na domácím antukovém podniku v Bělehradu.

Podobně suverénně vede ženské pořadí WTA Australanka Ashleigh Bartyová, nejlepší z Češek Karolína Plíšková je nadále sedmá. Další účastnice olympijského turnaje v Tokiu Barbora Krejčíková druhý týden drží své singlové maximum 11. příčku a o dvě pozice za ní následuje Petra Kvitová.

Tenisové žebříčky ATP k 26. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 12.113 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 10.370, 3. (3.) Nadal (Šp.) 8270, 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 8030, 5. (5.) A. Zverev (Něm.) 7340, 6. (6.) Thiem (Rak.) 7340, 7. (7.) Rubljov (Rus.) 6005, 8. (8.) Berrettini (It.) 5488, 9. (9.) Federer (Švýc.) 4215, 10. (10.) Shapovalov (Kan.) 3625, ...86. (81.) Veselý (ČR) 865.

Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 12.080, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 11.110, 3. (3.) Mahut (Fr.) 8780, 4. (4.) Zeballos (Arg.) 8180, 5. (5.) Granollers (Šp.) 7768, 6. (6.) Herbert (Fr.) 7490, 7. (7.) Farah 7325, 8. (8.) Cabal (oba Kol.) 7235, 9. (9.) Salisbury (Brit.) 7190, 10. (10.) Ram (USA) 7190, ...115. (113.) Jebavý (ČR) 1026.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Djokovič 6,220.457, 2. Tsitsipas 2,629.838, 3. Berrettini 2,512.594, 4. Medveděv 2,507.831, 5. Rubljov 1,930.655, 6. A. Zverev 1,863.239, 7. Nadal 1,454.430, 8. Hurkacz (Pol.) 1,278.754, 9. Karacev (Rus.) 1,262.591, 10. Shapovalov 1,216.436, ...82. Veselý 404.118.

Tenisové žebříčky WTA k 26. červenci (v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 9635 b., 2. (2.) Ósakaová (Jap.) 7336, 3. (3.) Sabalenková (Běl.) 6965, 4. (4.) Keninová (USA) 5640, 5. (5.) Andreescuová (Kan.) 5331, 6. (6.) Svitolinová (Ukr.) 5125, 7. (7.) Karolína Plíšková (ČR) 4975, 8. (8.) Šwiateková (Pol.) 4695, 9. (9.) Muguruzaová (Šp.) 4165, 10. (10.) Halepová (Rum.) 4115, 11. (11.) Krejčíková 4113, ...13. (13.) Kvitová 3985, 23. (24.) Muchová 2876, 42. (41.) Vondroušová 1717, 54. (56.) Bouzková 1363, 57. (60.) Siniaková 1325, 64. (67.) Martincová (všechny ČR) 1212.

Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 9375, 2. (2.) Krejčíková 8185, 3. (3.) Siniaková 8160, 4. (4.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 7995, 5. (5.) Mladenovicová (Fr.) 7668, 6. (6.) Sabalenková 7595, 7. (7.) Babosová (Maď.) 7450, 8. (8.) Strýcová 5980, 9. (9.) Melicharová (USA) 5755, 10. (10.) Aojamaová a Šibaharaová (obě Jap.) obě 5730, ...24. (24.) Hradecká 3270, 26. (26.) Peschkeová 3230, 54. (54.) Bouzková 2043, 62. (63.) Kristýna Plíšková 1697, 66. (68.) Karolína Plíšková 1551, 85. (75.) Voráčová 1215, 92. (94.) Vondroušová (všechny ČR) 1141.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Bartyová 3,509.962, 2. Krejčíková 2,736.343, 3. Ósakaová 2,102.022, 4. Sabalenková 1,880.473, 5. Karolína Plíšková 1,793.370, 6. Mertensová 1,380.515, 7. Pavljučenkovová (Rus.) 1,372.380, 8. Bradyová (USA) 1,299.909, 9. Šwiateková 1,274.721, 10. Muchová 1,236.739, ...22. Siniaková 812.434, 26. Vondroušová 705,910, 37. Kvitová 514.873, 70. Martincová 386.489, 74. Bouzková 369.023, 79. Kristýna Plíšková 345.210.