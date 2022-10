Kopic po debaklu 0:5: Nikdo v kabině nebrečel, Bayern je jiná váhová kategorie

Mnichov - Plzeňský fotbalista Jan Kopic nebral debakl 0:5 na stadionu Bayernu ve skupině Ligy mistrů jako tragédii, která by měla úřadující české šampiony položit. Reprezentační záložník označil mnichovského giganta za jinou váhovou kategorii a zápas v Allianz Aréně se 75.000 diváky si bude pamatovat do konce života, byť s hořkou pachutí.





"Můžu říct, že jsme se tomu v kabině po zápase i malinko zasmáli. Nebo takhle, nikdo nebrečel. Čapli nás, byla to jiná váhová kategorie, extratřída, výborní hráči. Bohužel jsme dostali hned z první střely zpoza vápna gól, pak za pět minut druhý a bylo hotovo," řekl Kopic novinářům.

"Chtěli jsme to držet co nejdéle a pokoušet se o nějaké výpady. To se nám i docela dařilo. Bohužel, když se oni rozeběhli dopředu, nemuseli jít ani v přečíslení, dokážou to využít. Měli i víc šancí a 5:0," doplnil dvaatřicetiletý ofenzivní hráč.

Svěřenci trenéra Michala Bílka ve skupině C po prohrách 1:5 v Barceloně a doma 0:2 s Interem Milán nepřekvapili ani v Mnichově, kde uhráli stejný výsledek jako před devíti lety při své druhé účasti v hlavní fázi Ligy mistrů.

"Samozřejmě na tohle budu vzpomínat do konce života, i když s trochu hořkou pachutí na konci. Ale kdo si tu z české ligy zahrál? My si to vybojovali, zaslouženě postoupili přes tři předkola a jsme tady. Proč teď plakat, že jsme prohráli 5:0 na Bayernu, který tady naposledy porazil vynikající tým Leverkusen 4:0 a dává sedmičky i soupeřům z bundesligy? Kdyby nás tohle položilo, tak budeme hloupí," prohlásil Kopic.

"Prostě jsou lepší, tak to je. Věděli jsme to a už po losu jsem říkal, že každý bod bude úspěch. Zatím máme nulu, ale ještě nás čekají tři zápasy. Ve středu hrajeme s Bayernem doma. Asi nic měnit nebude, jejich síla je ohromná," doplnil bývalý fotbalista Jihlavy nebo Jablonce.

Odmítá kritiku některých fanoušků či novinářů, že Západočeši by měli hrát v Champions League odvážněji. "To je, jako byste mě zavřeli do klece s (zápasníkem Karlem) Vémolou a řekli mi, ať jsem odvážný. Můžu být odvážný, budu se bít do prsou, ale on se rozeběhne a je konec. Nedokážu si představit, jak být víc odvážný," uvažoval Kopic.