Kopecký vyhrál Rallye Pačejov, zdramatizoval domácí šampionát

Horažďovice - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vyhrál deštivou Rallye Pačejov a poprvé v sezoně dokázal porazit dnes druhého Václava Pecha. Úřadující český šampion porazil lídra průběžného pořadí o více než minutu a snížil Pechův náskok v čele na sedm bodů. O držiteli titulu se rozhodne na listopadové Rallye Šumava Klatovy.

Na předešlých dvou soutěžích MČR zajížděli Pech a Kopecký téměř shodné časy a rozdíly mezi nimi byly často jen v desetinách sekundy. Na Rallye Pačejov ale Kopecký získal náskok hned v nedělních úvodních rychlostních zkouškách a měl navrch po celé dva dny. Nakonec porazil dlouholetého soka o minutu a sedm sekund.

"Myslím si, že dnes jsme v některých momentech mohli být ještě rychlejší, ale nemělo cenu riskovat, protože se mi zdálo, že s námi Venca jel vyrovnaně na erzetách, kde to zná, a na dalších na nás hodně ztratil. Pokud tedy neměl technické nebo nějaké jiné problémy," uvedl Kopecký pro videonovinky.

Celkově byl se svým výkonem spokojený. "Soutěž nám vyšla skvěle od první až do poslední zkoušky. Do Pačejova jsem se vrátil po devatenácti letech, když jsem tu startoval jen jednou. Pořadatelům patří poděkování, že dokázali připravit i v tomto náročném období tak krásnou soutěž. Podmínky byly šílené, hlavně ve druhý den. Voda, bláto, akvaplaning... Měli jsme ale vše dobře podchyceno od špionů a auto fungovalo skvěle," řekl Kopecký.

Pech přiznal, že v neděli začal příliš opatrně a výkon Kopeckého jej překvapil. Dnes zápolil s technikou. "Podmínky jsou opravdu těžké, ale když jsme se těšili, že pojedeme rychleji, tak nemáme tlak turba. Není to úplně stoprocentní, a když to není na sto procent, tak na Honzu nestačíme," řekl Pech. Mokrá trať a déšť mu nevadily. "Jestli bychom Honzovi stačili, kdyby vše fungovalo, nemůžu říct," pokrčil rameny.

Třetí skončil Jan Černý, jenž bojoval o pomyslnou bronzovou pozici s Filipem Marešem. Jejich souboj rozhodla Marešova nezvyklá chyba, po jedenácté rychlostní zkoušce mu došel benzín.

"Příčinu zatím nevíme. Přejezd byl proti původnímu itineráři delší, ale samozřejmě vždy jezdíme s dostatečnou rezervou paliva, takže to samo o sobě problém nezpůsobilo. Sešlo se více faktorů, data ukazují na chybu, ze které zatím nejsme moudří... Jsme smutní," uvedl Mareš na facebooku.

Černý litoval, že jeho souboj s Marešem, se kterým bojuje o třetí místo i v MČR, skončil předčasně. "Filipovo odstoupení mě mrzí, sváděli jsme pěkné souboje. V neděli jsme na tom byli líp my, dnes on. Chtěli jsme ještě odpoledne závodit, ale už nebylo o co," řekl Černý.

Čtyřdílní český šampionát vyvrcholí 6. a 7. listopadu na Šumavě a jezdci doufají, že opět nezasáhne koronavirová pandemie a zhoršující se situace v zemi a bude se závodit. "Doufejme, že se Šumava pojede, přál bych si to kvůli všem. Mohlo by to být krásné vyvrcholení roku," řekl Kopecký. "Na Šumavu se musíme připravit lépe, bude to velký boj. Honzu musíme porazit aspoň v jedné etapě, bude rozhodovat každý bod," uvedl Pech.

Invelt Rallye Pačejov, třetí závod seriálu MČR v automobilových soutěžích:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 1:17:59,1, 2. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -1:07,7, 3. Černý, Černohorský (Volkswagen Polo Gti R5) -1:49,1, 4. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 Evo) -2:22,6, 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -2:30,7, 6. M. Vlček, Omelka (Hyundai i20 R5) -4:12,6, 7. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo Gti R5) -4:56,7, 8. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 Evo) -4:57,6.