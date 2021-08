Kopecký vyhrál podeváté Barum rallye a má opět i domácí titul

Zlín - Vítězem jubilejního 50. ročníku Barum rallye Zlín se stal Jan Kopecký, který si díky tomu s předstihem zajistil již osmý titul mistra České republiky. Rekordmanovi moravské soutěže, jež je vedle domácího šampionátu součástí i mistrovství Evropy, k devátému triumfu pomohla havárie Erika Caise v poslední rychlostní zkoušce. Před startem závěrečného trestu měl přitom Cais v čele náskok 20 sekund na Kopeckého a mířil za největším úspěchem dosavadní kariéry.

Kopecký kraluje "Barumce" nepřetržitě od roku 2015. Druhý skončil Nor Andreas Mikkelsen, jenž se zároveň dostal do čela ME. Dosavadní lídr evropského seriálu Alexej Lukjaňuk z Ruska měl totiž havárii již při tréninku na zlínskou rallye a na startu se vůbec neobjevil. Třetí dojel s odstupem další minuty Filip Mareš.

"Myslím, že si Erik zasloužil vyhrát. Byla to opravdu těžká rallye, podmínky se měnily, někdy jsme jeli na mokru, jindy na suchu," řekl Kopecký.

Šestým dílem Sonax MČR bude na začátku října Rallye Pačejov.

Barum Czech rallye Zlín, závod mistrovství Evropy a ČR: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 2:00:07,2, 2. Mikkelsen, Andersson (Nor., Švéd./Škoda Fabia Rally2 Evo) -40,1, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:40,2, 4. Herczig, Ferencz (Maď./Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:44,0, 5. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -2:28,5, 6. Llarena, Fernandézová (Šp./Škoda Fabia Rally2 Evo) -3:09,4, 7. Devine, Fulton (Ir./Ford Fiesta R5) -3:22,8, 8. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -4:50,7.