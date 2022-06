Kopecký vede po první etapě Rallye Hustopeče těsně před Pechem

Hustopeče (Břeclavsko) - Úřadující český šampion Jan Kopecký vede po první etapě Rallye Hustopeče, v níž útočí na osmé vítězství. Do čela čtvrtého dílu mistrovství republiky se dostal v páteční poslední rychlostní zkoušce, kterou vyhrál o dvě sekundy před Filipem Marešem a s více než šestisekundovým náskokem před Václavem Pechem, kterého sesadil na průběžné druhé místo.

Pech, který ovládl populární soutěž mezi moravskými vinicemi čtyřikrát a obhajuje loňské vítězství, ztrácí na svého velkého rivala 5,9 sekundy. Celkově třetí Mareš ztrácí přes osm sekund. V sobotu je na programu zbylých šest měřených úseků.

Hlavní dva adepti na vítězství si po pátečním programu stěžovali na pouze minutové startovní intervaly a zvířený prach na trati. "Trochu nerozumím tomu, proč se nestartovalo po dvou minutách, protože plán takový byl. Je to škoda. Nevím, kdo to rozhodl, nebo proč se tak stalo, ale myslím, že by se mělo bojovat za fér podmínek," citoval Kopeckého server autosport.cz.

"Potřebovali prostě dostat auto dopředu, takže nám nedali ty dvě minuty, které se tady v noci tradičně dávaly. Na těch šotolinách jsme museli jet pomalu. Tři kilometry na šotolině v totální mlze. Nevím, proč to nová ředitelka rozhodla takto. Celou dobu se to tady tak dělalo, teď ne. Zničená celá sportovní hodnota a fair play," zlobil se Pech.

Čtyřicetiletý Kopecký zvítězil v předchozích rallye na Šumavě a v Českém Krumlově a má v čele mistrovství ČR náskok 27 bodů na Mareše. Pech, který vyhrál na úvod sezony Valašskou rallye, startuje s vozem kategorie WRC a jeho výsledky se do hodnocení šampionátu nezapočítávají.

Rallye Hustopeče, závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích - po 1. etapě: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 35:29,8, 2. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -5,9, 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -8,3, 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:18,9, 5. Grzyb, Borko (Pol./Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:25,1, 6. Jakeš, Novák (Ford Fiesta R5) -1:59,7.