Kopecký může na Bohemia rallye slavit 10. titul, opět jej čeká souboj s Pechem

Mladá Boleslav - Automobilový jezdec Jan Kopecký může na nadcházející Bohemia rallye Mladá Boleslav slavit jubilejní desátý český titul. Jednačtyřicetiletý závodník má po čtyřech soutěžích v čele seriálu náskok 95 bodů na druhého Věroslava Cvrčka, do konečného hodnocení šampionátu se přitom započítává pět ze sedmi výsledků a Kopecký má zatím na kontě tři první a jedno druhé místo.

"Bohemka je nejblíže od mého bydliště a také díky sídlu společnosti Škoda a továrního týmu je to můj druhý domácí závod," uvedl bývalý tovární jezdec, jenž si před rokem v Mladé Boleslavi připsal jubilejní desátý triumf. "Letos očekávám velmi tvrdé souboje už od páteční speciálky v Sosnové. Sobotní etapu známe všichni velmi dobře, v neděli by asi všechny posádky ocenily, kdyby rychlostní zkouška Zvířetice byla v lepším stavu než loni. Čeká nás krásná a náročná soutěž," řekl Kopecký v tiskové zprávě.

I v jubilejním 50. ročníku Bohemia rallye se očekává souboj Kopeckého s Václavem Pechem, který letos vyhrál tři ze čtyř závodů MČR. Výsledky Pecha startujícího s vozem kategorie WRC se ale do průběžného pořadí seriálu nezapočítávají.

"Těším se na souboje s Honzou a doufám, že se budeme zase tahat až do posledního kilometru, aby si nás fanoušci pořádně užili. Ale na Bohemce to nebude jenom Honza, hodně mě zajímá porovnání se dvěma moderními speciály WRC. Tahle auta jsou koncepčně o více než deset let modernější než náš Focus," uvedl Pech a poukázal na starty Jana Skály s extovárním Citroënem C3 WRC a Jana Dohnala s vozem Ford Fiesta WRC. Skála a Dohnal se do Bohemia rallye zapojí jen v pátek a v sobotu a zapojí se do takzvaného Poháru pořadatele. Stejně jako Pech nebudou bodovat v MČR.

Pořadatelé soutěže, která odstartuje v pátek odpoledne v centru České Lípy, připravili pro posádky trať s 12 rychlostními zkouškami o celkové délce 142 km. První den je čeká pouze divácká erzeta na okruhu v Sosnové. Vítězná posádka bude dekorována v neděli po 14. hodině.

"Uvítal bych víc testů na severu Čech, ale na druhou stranu vím, jak složité je v dnešní době uspořádat jakýkoliv závod. Do Mladé Boleslavi odjíždíme s jasným cílem, vybojovat pro náš tým další vítězství," řekl Kopecký.

Průběžné pořadí MČR:

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 228, 2. Cvrček 133, 3. Březík 123, 4. Stříteský (všichni Škoda Fabia R5) 114, 5. Martin Vlček (Hyundai i20 R5) 110, 6. Jirásek (Škoda Fabia R5) 94.

Rally omezí provoz v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku

Provoz v části Libereckého kraje a na Mladoboleslavsku omezí o tomto víkendu 50. ročník známého automobilového závodu Bohemia rally. Pořadatelé o tom informují na svém webu. Akce bude stejně jako v předchozích letech kvůli tomu pod zvýšeným dohledem policie.

"Při rychlostních zkouškách budou muset motoristé počítat s uzavírkami silnic a případně i s dočasným omezením provozu na přístupových komunikacích. Veškeré uzavírky budou řádně označené dopravním značením a kromě pořadatelů v jejich blízkosti budou situaci monitorovat také policisté," uvedl mluvčí policie pro Liberecký kraj Vojtěch Robovský.

Testovací rychlostní zkouška, takzvaný shakedown, bude v pátek mezi Loukovem a Kruhy nedaleko Mnichova Hradiště. Oficiálně závod startuje v pátek navečer na náměstí v České Lípě, na který naváže první rychlostní zkouška na nedalekém autodromu v Sosnové. Sobotní etapa začne na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a po městském okruhu se posádky přesunou do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky je tam čekají v Českém ráji na trase ze Sedmihorek do Mírové pod Kozákovem a z Malé Skály přes Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou do Radimovic.

Nedělní etapa bude kompletně na Mladoboleslavsku. Rychlostní zkoušky budou v Mladé Boleslavi, mezi obcemi Vinec a Krásná Ves a také u Kosmonos, konkrétně mezi Hrdlořezy a Dolánkami přes Zvířetice.