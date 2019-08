Kopecký míří za dalším triumfem na Barum rallye

Zlín - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký vyhrál první etapu Barum Czech rallye Zlín a míří za osmým triumfem na slavné soutěži, která je součástí mistrovství Evropy i domácího seriálu. Po devíti rychlostních zkouškách má v čele náskok téměř minuty na Brita Chrise Ingrama, třetí je Filip Mareš.

Kopecký dlouho o vedení bojoval s Rusem Alexejem Lukjaňujem, který však v osmém měřeném testu poškodil levé přední kolo a následně z rallye odstoupil. "Měl jsme pomalý defekt a rozhodl jsem se pokračovat. A dopadlo to podobně jako na Kanárských ostrovech...," kroutil hlavou zklamaný Lukjaňuk.

Úřadující český šampion, který může v neděli získat ve Zlíně sedmý domácí titul, tak získal v čele bezpečný náskok a je na nejlepší cestě vyhrát poosmé v kariéře jihomoravskou rallye.

"Je to škoda. Nevím přesně, co se ruským klukům za mnou stalo. Grjazyn asi udělal gumu a Alexej to trošku přehnal," řekl Kopecký, jenž v úvodu dne bojoval o vedení i s Nikolajem Grjazynem, který ale kvůli defektu ztratil dvě minuty. "Minutový náskok do druhé etapy je možná až moc. Kdyby to bylo o dvě vteřiny, tak by nás to možná bavilo více," dodal.

Kopecký má sice v čele solidní náskok, za ním je však velký boj o další pozice. Ingram má náskok pouze 3,8 sekundy na Mareše, s nímž bojuje i o titul mistra Evropy v kategorii ERC1 Junior. Čtvrtý Pech je jen dalších 2,5 sekundy zpět. "Můžeme být vcelku spokojeni, ale pořád je co zlepšovat," řekl Mareš, který s Kopeckým a Pechem bojuje i o český titul.

Barum rallye vyvrcholí v neděli, kdy je na programu zbývajících šest rychlostních zkoušek. Vítězná posádka 49. ročníku soutěže bude dekorována před 17. hodinou.

"I nadále musíme jet v tempu. Budeme se snažit jet rychle, abychom si to užili a bavilo nás to. Když ale budeme někde uvažovat, zda to podržet nebo ne, tak se asi rozhodneme, že ne," přiznal Kopecký. Navíc si uvědomuje, že v neděli ho čekají náročné erzety včetně populárního Majáku a Pinduly. "Ještě se může stát cokoliv," řekl.

Barum Czech rallye Zlín, závod seriálu mistrovství Evropy a mistrovství ČR v automobilových soutěžích - po 5 rychlostních zkouškách:

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) 1:07:06,5, 2. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) -57,4, 3. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) -1:01,2, 4. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) -1:03,7, 5. T. Kostka, Kučera (Škoda Fabia R5 Evo) -1:16,2, 6. Griebel, Winklhofer (Něm./Škoda Fabia R5) -1:33,1, 7. Grjazyn, Fjodorov (Rus./Škoda Fabia R5) -1:57,4, 8. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) -2:05,8, 9. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia R5 Evo) -2:06,1, 10. Habaj, Dymurski (Pol./Škoda Fabia R5) -2:13,1.