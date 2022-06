Kopecký bude útočit na osmou výhru v Hustopečích, kde se daří i Pechovi

Hustopeče (Břeclavsko) - Úřadující český šampion v automobilových soutěžích Jan Kopecký bude útočit na osmé vítězství v populární Rallye Hustopeče mezi moravskými vinicemi. Opět by měl svést náročný souboj s Václavem Pechem, kterému se na Břeclavsku také daří. Soutěž vyhrál již čtyřikrát a loni Kopeckého porazil o šest sekund.

"Samozřejmě, že bychom chtěli maximálně uspět. Hustopeče jsou domácí závod pro našeho hlavního partnera. Vím ale, že nás nečeká nic jednoduchého. Ukázaly to naše loňské souboje s Vaškem Pechem, kterému jsme nestíhali. Uvidíme, jak to půjde letos," řekl Kopecký, jenž startuje v Agrotec Škoda Rally týmu.

Čtyřicetiletý jezdec má v čele mistrovství ČR náskok 27 bodů na Filipa Mareše, jeho hlavním soupeřem v sezoně je ale Pech. Jeho výsledky se však do hodnocení šampionátu nezapočítávají, neboť startuje s vozem kategorie WRC, pro které Autoklub České republiky letos vytvořil samostatnou divizi 2.

"Soupeřit s Vaškem je vždy těžké. A je jedno, zda jsou to Hustopeče nebo třeba Krumlov. Soupeříme spolu vlastně už od roku 2004. A když si vezmu třeba poslední dva Krumlovy, loňský listopadový a letošní květnový, tak mezi námi v součtu všech časů byla desetina (sekundy). A jelo se v totálně odlišných podmínkách. To mluví za vše a myslím si, že se máme na co těšit. A já jen doufám, že nebudeme hrát druhé housle a nebudeme ho celý závod nahánět," přál si Kopecký.

Agrotec Petronas rallye Hustopeče je stejně jako v minulosti součástí i slovenského šampionátu. K domácí špičce se tak přidá například Polák Grzegorz Grzyb nebo Jaroslav Melichárek ze Slovenska, jenž stejně jako Pech startuje s vozem kategorie WRC. Se stejným typem vozu pojede i Tomáš Kurka. První start v sezoně čeká zkušeného Miroslava Jakeše.

Pořadatelé 17. ročníku pro posádky připravili dvanáct rychlostních zkoušek o celkové délce 174 km. Vítěz by měl být znám v sobotu po 17. hodině.

Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 171, 2. Mareš (oba (Škoda Fabia Rally2 Evo) 144, 3. Stříteský 87, 4. Březík 70, 5. Trojan (všichni Škoda Fabia R5) 58, 6. Vlček (Hyundai i20 N Rally2) 40.