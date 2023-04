Kopecký bude obhajovat vítězství na Rallye Šumava Klatovy

Klatovy - Úřadující český šampion Jan Kopecký bude na nadcházející Rallye Šumava Klatovy obhajovat prvenství z loňského roku. Zároveň se bude snažit napravit nepříliš vydařený vstup do letošní sezony, poté co na Valašské rallye byl až třetí. Z vítězství se ve Valašském Meziříčí radoval Václav Pech, který startuje s vozem kategorie WRC, a proto do domácího seriálu neboduje. Jako lídr MČR se tak na start postaví Filip Mareš.

"Mezi soutěžemi jsou jen tři týdny, my jsme ale v týmu usilovně pracovali na drobných detailech v nastavení vozu a především na sobě, abychom na Šumavě byli rychlejší," uvedl Kopecký v tiskové zprávě.

Devítinásobný český mistr startuje nově se speciálem Škoda Fabia RS Rally2, na který si stále zvyká. "Na konci Valašky už jsem se v autě cítil docela jistě, takže doufám, že teď na to navážeme hned od první rychlostní zkoušky a ještě trochu zrychlíme. Na startu se opět objeví prakticky celá domácí špička a my se na další souboje těšíme," dodal Kopecký, který soutěž na Šumavě vyhrál už sedmkrát.

Pětkrát dokázal tuto rallye ovládnout i Pech, naposledy v roce 2019. O vítězství bojoval i loni, dvě rychlostní zkoušky před koncem jej ale zastavily technické problémy a musel odstoupit z prvního místa.

"Šumava byla první velký závod, který jsem v roce 1998 absolvoval. Je to co by kamenem dohodil od Plzně, takže můžeme říct, že je to naše domácí soutěž," řekl Pech České televizi. Na rallye si každoročně užívá podporu od kamarádů, kteří jinak běžně po závodech nejezdí. "I proto se tam vždy těšíme," dodal šestačtyřicetiletý pilot startující s vozem Ford Focus RS WRC.

Pořadatelé 57. ročníku připravili trať s dvanácti rychlostními zkouškami o celkové délce 147 km. Vítězná posádka by měla být známá v neděli kolem 14. hodiny. Zřejmě naposledy se letos pojede erzeta Čínov, respektive Klatovský okruh.

"Kolem Klatov se totiž buduje nový obchvat a bohužel zasáhne do trasy okruhu. Doufám, že Klatovští vymyslí brzo nějakou náhradu za tuhle legendární rychlostku, která k Rallye Šumava patří od nepaměti," uvedl Pech v tiskové zprávě.

Průběžné pořadí MČR: 1. Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo) 60, 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 48, 3. Cvrček (Škoda Fabia R5) 35.