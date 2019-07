Kopecký bude na Rallye Bohemia útočit na sedmý triumf v řadě

Mladá Boleslav - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký bude na nadcházející Rallye Bohemia útočit na sedmé vítězství v řadě a celkově již devátý triumf v soutěži. Úřadující český šampion je hlavním favoritem pátého závodu domácího mistrovství, na start se však postaví v trochu nezvyklé pozici. Poté co vynechal červnovou Rallye Hustopeče, nevede průběžné pořad seriálu. Aktuálně nejblíže k českému titulu má Filip Mareš, na nějž druhý Kopecký ztrácí dva závody před koncem 16 bodů.

"Konkurence je tady slušná. Filip se přidal k české špičce a můžeme být rádi, že je tady mladý kluk, který nám začíná stíhat. Uvidíme, jak se ukáže Honza Černý, u nějž je to nahoru dolů. Poslední závody ale jel slušně, jen měl smůlu. A Venca Pech ze sebe vydá všechno, pro něj jsme velkou konkurencí vždy," řekl Kopecký na adresu soupeřů.

Mezi nimi bude i jeho osmnáctiletý týmový kolega Kalle Rovanperä z Finska. "Bohemka je pro Škodovku domácí podnik a samozřejmě, že bychom chtěli zopakovat naše vítězství. A ukázat, že Fabia R5 je na asfaltu hodně rychlá," uvedl jezdec, jenž soutěži kraluje nepřetržitě od roku 2013.

Mareš si v Hustopečích připsal premiérový triumf v českém šampionátu a posunul se v průběžném pořadí MČR před Kopeckého. "To, že vedeme, je vynikající a určitě se budeme prát, abychom se tam co nejdéle udrželi. Snažíme se jít ale krok za krokem a pořád je co zlepšovat. Rozhodně se průběžným výsledkem nechceme nechat uchlácholit," řekl Mareš.

Rallye považuje za svou domácí, v Mladé Boleslavi se totiž narodil. "Uvidíme, jak se dokážu popasovat s jezdci továrního týmu," podotkl sedmadvacetiletý Mareš.

Pořadatelé pro závodníky připravili trať s 20 rychlostními zkouškami. Začne se v pátek na okruhu v Sosnové, v sobotu a v neděli se bude závodit v místech, kde se rallye jezdila před více než 20 lety, a část erzet bude nová.

"Bohemka bude nesmírně náročná na výdrž závodních aut i posádek. Dvacet rychlostních zkoušek dokonale prověří připravenost týmů. Jsem přesvědčen, že je mnohem jednodušší absolvovat méně delších erzet než více krátkých. Ale musím říct, že se na tento model soutěže těším. Je to po dlouhé době něco nového a trošku návrat do našich dob minulých, kdy jsme jezdili přes dvacet rychlostek běžně," uvedl Václav Pech, jemuž patří v průběžném pořadí mistrovství třetí místo.

Na nové či staronové úseky se těší i Kopecký. "Myslím si, že pro všechny posádky je bonus, když pořadatel najde nové tratě. V dnešní době není jednoduché dohodnout se s obcemi a najít úseky, které by vyhovovaly. Podařilo se jim obnovit úseky, které se jely před 20 lety, na což se těším. Navíc by měly by být hodně technické," uvedl Kopecký.

Rallye Bohemia začne v pátek, vítězná posádka 46. ročníku by měla být známá v neděli kolem 15:30.

Průběžné pořadí MČR:

1. Mareš (Škoda Fabia R5) 180, 2. Kopecký (Škoda Fabia R5) 164, 3. Pech (Ford Fiesta R5) 133, 4. J. Černý (Škoda Fabia R5) 102, 5. Štajf (Volkswagen Polo Gti R5) 94, 6. J. Dohnal (Ford Focus WRC) 71.