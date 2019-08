Kopecký bude na Barum rallye útočit na sedmý domácí titul

Zlín - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký bude na nadcházející Barum rallye ve Zlíně útočit na sedmý český titul. V čele průběžného pořadí šampionátu má náskok 31 bodů na Filipa Mareše, třetí je Jan Černý. Zlínská rallye je tradičně i součástí mistrovství Evropy, hlavními soupeři Kopeckého by tak měli být zkušený Rus Alexej Lukjaňuk a Lukasz Habaj z Polska, kteří bojují o kontinentální titul.

"Je to zase trošku nová Barum rallye, protože jedeme s novým vozem. Je to pořád Škoda, ale nová evoluce. Auto má odjeto pár závodů, na asfaltu ale jen dva. Barumka je hodně specifická, uskákaná. Věřím, že auto bude fungovat, jak má a bude to dobré," řekl Kopecký před posledním závodem MČR v této sezoně. Říjnová Rallye Příbram byla před časem zrušena, takže domácí seriál má jen šest dílů.

Sedmatřicetiletý Kopecký, jenž usiluje o pátý český titul v řadě, ve Zlíně vyhrál již sedmkrát a získal nastálo i velký pohár pro vítěze. "Chceme bojovat o první místo, ale prioritou je pro nás zisk titulu. Na startu bude kromě domácí špičky řada prioritních účastníků mistrovství Evropy, vyhrát tedy nebude snadné. K úspěchu povedou vyrovnané výkony bez chyb po celou dobu soutěže," podotkl Kopecký.

Pro zahraniční jezdce je Barum rallye vždy náročná, zkušenosti s ní má zejména Lukjaňuk, jenž ve Zlíně startoval již čtyřikrát a v minulých dvou letech byl vždy druhý za Kopeckým.

"Porazit Kopeckého by bylo hezké, ale vzhledem k situaci v šampionátu musíme být trochu opatrnější," řekl Lukjaňuk a naznačil, že jej zajímá hlavně souboj s Habajem o evropský titul. "Pokud budu mít dobrý pocit, můžeme se dostat ke správné rychlosti. Ale nebude to snadné, s autem se pořád učím," uvedl Rus, jenž letos nově závodí s vozem Citroën C3 R5.

Vysoké ambice mají i přední čeští jezdci Mareš, Černý, Václav Pech nebo Tomáš Kostka, který už ve Zlíně několikrát zajel dobrý závod. "Barumka bude opravdovým vrcholem sezony a zřejmě také nejdůležitějším závodem naší dosavadní kariéry. Tím se ale rozhodně nehodláme svazovat. Jdeme do závodu s dobrým pocitem z průběhu sezony a se zdravým odhodláním pokusit se naše letošní výsledky v Evropě i v českém mistráku ještě vylepšit," řekl Mareš, který usiluje i o titul mistra Evropy v kategorii ERC1 Junior.

Program 49. ročníku rallye zahájí tradiční páteční večerní městská rychlostní zkouška, v sobotu a neděli se pojede dalších 14 měřených úseků. Vítězná posádka bude známa po absolvování 220 km v neděli po 15. hodině.

Průběžný stav MČR:

1. Kopecký (Škoda Fabia R5 evo) 221, 2. Mareš (Škoda Fabia R5) 190, 3. J. Černý (Škoda Fabia R5) 153, 4. Pech (Ford Fiesta R5) 152, 5. Štajf (Volkswagen Polo GTi R5) 128, 6. J. Dohnal (Ford Focus WRC) 79.

Průběžný stav ME:

1. Lukjaňuk (Rus./Citroën C3 R5) 104, 2. Habaj (Pol./Škoda Fabia R5) 98, 3. Ingram (Brit./Škoda Fabia R5) 82, 4. Mareš 46, ...29. Štajf 3.