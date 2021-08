Kopecký bude na Barum rallye usilovat o devátou výhru

Zlín - Automobilový jezdec Jan Kopecký bude hlavním favoritem nadcházející Barum Czech rallye Zlín, která bude vedle českého šampionátu tradičně součástí i mistrovství Evropy. Devětatřicetiletý závodník ovládl prestižní moravskou soutěž již osmkrát v kariéře a od roku 2015 zde nebyl poražen, pro letošek se však chce hlavně soustředit na boje o body do českého šampionátu.

"Od roku 2009 jsme sem jezdili v barvách Škody Motorsport s jasným cílem - popasovat se s evropskou špičkou a vyhrát. Tentokrát je priorita našeho dealerského týmu jiná. Soustředíme se na domácí šampionát a souboje s jezdci mistrovství Evropy pro nás budou něčím navíc,“ uvedl Kopecký v tiskové zprávě.

Před rokem totiž barvy mladoboleslavské automobilky oficiálně opustil a soustředí se hlavně na MČR. "Uvidíme, jak se bude soutěž vyvíjet. Pokud to půjde, tak se i o vítězství zcela jistě popereme, protože nechceme zklamat fanoušky kolem tratí, kteří zase vytvoří skvělou atmosféru a poženou nás dopředu," řekl Kopecký, jenž už před startem přišel o jednoho velkého soupeře. Rus Alexej Lukjaňuk totiž havaroval při zkušební rychlostní zkoušce, výrazně poškodil svůj vůz a do rallye neodstartuje.

Hlavním "evropským" soupeřem Kopeckého by tak měl být zkušený Nor Andreas Mikkelsen, jenž má na kontě 116 startů v mistrovství světa a byl členem továrních týmů Volkswagen a Hyundai. Aktuálně jezdí stejně jako Kopecký s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo a ve Zlíně pojede poprvé se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem.

I z pohledu českého mistrovství přišel Kopecký o jednoho velkého soupeře, průběžně třetí Jan Černý se totiž na rallye vůbec nepřihlásil. Úřadující domácí šampion Václav Pech navíc nastoupí až s číslem 87, neboť pojede s vozem kategorie WRC a je přihlášen jen do českého mistrovství. A zlínští pořadatelé preferují ME a pravidla Mezinárodní automobilové federace.

"Bereme to jakou velkou výzvu. Na výhody, či nevýhody naší startovní pozice si budeme muset počkat až v průběhu závodu. Nejvíce by výsledky mohlo ovlivnit počasí. Během dvou hodin může trať zmoknout nebo naopak oschnout. To by potom byly rozdíly v časech obrovské. Jistou nevýhodu však budeme určitě mít v závěru první etapy, kdy pojedeme poslední vložky oproti těm vpředu již za tmy,“ uvedl Pech.

Jubilejní 50. ročník rallye začne tradičně v pátek v noci městskou rychlostní zkouškou, v sobotu a v neděli je na programu dalších 14 erzet.

Průběžné pořadí:

MČR: 1. Kopecký 218 bodů, 2. Mareš 167, 3. Černý (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) 139, 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 132, 5. Pech (Ford Focus WRC) 87, 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 72.

ME: 1. Lukjaňuk (Rus./Citroën C3 Rally2) 67, 2. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 Evo) 66, 3. Llarena (Šp./Škoda Fabia Rally2 Evo) 61, ...10. Cais (ČR/Ford Fiesta R5) 28.