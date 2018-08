Zlín - Tovární jezdec Škody Jan Kopecký je hlavním favoritem Barum rallye ve Zlíně, tentokrát však bude mít i jednoho hvězdného vyzyvatele. Na domácích tratích, kde od roku 2014 Kopecký neprohrál, jej chce porazit Španěl Daniel Sordo. Tovární jezdec Hyundaie se v závodě, který je vedle českého šampionátu součástí i kontinentálního mistrovství, představí netradičně s vozem kategorie R5. A korejská automobilka touží na českém území dokázat, že její nový speciál je stejně kvalitní jako ten mladoboleslavský.

"Daniho znám velmi dobře. V letech 2006 a 2007 jsem proti němu závodil v mistrovství světa. Pro jezdecké pole, pro fanoušky je jeho účast velkým zpestřením a lákadlem. Patří k asfaltovým specialistům a je jedním z nejlepších na světě. Těším se, až poměříme síly v prostředí, které dokonale znám," řekl Kopecký, který si již s předstihem zajistil český titul a na domácí scéně bude letos závodit naposledy.

Kopecký ovládl Barumku již šestkrát a po třech výhrách v řadě získal do svého trvalého držení i hlavní pohár. Letos se mu navíc daří i v mistrovství světa, kde vede průběžné pořadí kategorie WRC2. "Sezona nám vychází opravdu perfektně, ale nerad bych to zakřiknul. Pokusíme se, aby to bylo podobné i v dalších závodech. Zatím máme rychlost na dostatečné úrovni nejen doma, ale i na světových soutěžích," pochvaloval si šestatřicetiletý český pilot.

Hvězda WRC Sordo bude sice na Zlínsku poprvé závodit s vozem kategorie R5, jeho ambice jsou ale nejvyšší. "Předvedu to nejlepší, co umím. Naším cílem je vyhrát," uvedl španělský jezdec pro iDnes.cz.

"O Barum rallye jsem už něco slyšel a znělo to hodně zajímavě. Je těžká, na úzkých a uskákaných tratích. A taky to vypadá, že každý s ní má spoustu zkušeností, hlavně škodovky jsou tam mimořádně rychlé. Takže pro nás to bude hodně těžké. Ale zároveň půjde o dobrou zkušenost. Chceme předvést co nejlepší výkon a ukázat, jak je náš hyundai rychlý," řekl Sordo, aktuálně šestý muž v pořadí mistrovství světa.

Svoji rychlost na Barumce v minulosti již několikrát předvedl i Rus Alexej Lukjaňuk. Vedoucí muž ME před dvěma lety bojoval o první místo s Kopeckým až do poslední erzety, na které ale chyboval a ztratil více než 10 minut. Letos chce jet takticky.

"Myslíme hlavně na šampionát. Bylo by hezké stát na stupních vítězů nebo vyhrát, ale upřímně řečeno, nemám v plánu na něj útočit. Potřebujeme získat body do šampionátu a to je hlavní. Chtěl bych bojovat s Honzou a ostatními, ukázat svou maximální rychlost, ale teď se soustředím hlavně na zisk titulu," řekl Lukjaňuk, který vyhrál tři z dosavadních pěti závodů kontinentálního šampionátu.

Ambice na přední umístění má řada dalších jezdců. Z české špičky se chtějí předvést Václav Pech, Jan Černý, Filip Mareš nebo Vojtěch Štajf. O titul mistra Evropy chce ještě zabojovat zkušený Portugalec Bruno Magalhaes a na dobrý výsledek pomýšlí i Maďar Norbert Hercig nebo Fabian Kreim z Německa.

Pořadatelé pro posádky připravili trať s 15 rychlostními zkouškami. Začne se tradičně v pátek večer městskou erzetou ve Zlíně, vítěz 48. ročníku rallye by měl být znám v neděli po 15. hodině.

Průběžné pořadí:

MČR: 1. Kopecký 300, 2. Mareš (oba Škoda Fabia R5) 160, 3. J. Černý 155, 4. Pech (oba Ford Fiesta R5) 152, 5. Štajf (Škoda Fabia R5) 72, 6. Dohnal (Ford Focus WRC) 71.

ME: 1. Lukjaňuk (Rus./Ford Fiesta R5) 120, 2. Magalhaes (Portug./Škoda Fabia R5) 111, 3. Herczig (Maď./Škoda Fabia R5) 62, ....19. Štajf (ČR/Škoda Fabia R5) 10.