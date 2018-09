Praha - Automobilový jezdec Jan Kopecký v šestatřiceti letech zažívá jednu z nejvydařenějších sezon v kariéře. Tovární jezdec si zajistil s předstihem titul domácího mistra a bojuje i o titul světového šampiona v kategorii WRC2. Čtyři dosavadní starty proměnil ve vítězství a před nadcházející Tureckou rallye kraluje průběžnému pořadí. Nyní se ale poprvé utká přímo se svým hlavním konkurentem a týmovým kolegou Pontusem Tidemandem ze Švédska.

"Větší spokojenost (s výsledky v MS) asi být nemůže. I když i ve výkonech, které vedly k prvnímu místu, byly chyby, takže je co zlepšovat. Pořád se snažíme učit a přistupovat k tomu tak, abychom je neopakovali," řekl Kopecký ČTK.

Poslední triumf ve WRC2 si v rámci MS připsal v Německu, kde se vyrovnal i se ztrátou po defektu. "To bylo letos asi nejvíc... Na začátku jsme si řekli, že nemusíme vyhrávat všechny rychlostní zkoušky a stačí, když vyhrajeme závod. Od defektu jsme ale všechny vyhráli. Nasadili jsme vysoké tempo. Ze začátku jsme na první místo nemysleli, ale posouvali jsme se a měli i štěstí," uvedl rodák z Opočna.

Teď už se chystá zřejmě na klíčový souboj Tidemandem. Seveřan byl zatím v MS třikrát první a jednou druhý. Do konečného pořadí se přitom započítá šest výsledků.

"Uvidíme, jak se k tomu postavíme. Samozřejmě, že bychom chtěli jet nejrychleji, jak to půjde. Nemá cenu si ale nic nalhávat, Pontus vyrostl na šotolině, já na asfaltu, takže v tom má malou výhodu. My máme zase výhodu v tom, že máme čtyři první místa. I kdybychom za ním byli druzí, tak jsme na tom pořád stejně a může rozhodnout další závod, na kterém se nepotkáme. Je to zvláštní bojovat proti někomu, kdo sedí doma," poukázal Kopecký na to, že poté by se v MS měl představit ve Španělsku a Tidemand ve Velké Británii.

Soutěž v Turecku je součástí světového šampionátu poprvé od roku 2010. Kopecký ani jeho sok tak s tamními tratěmi nemají zkušenosti. "Určitě je to lepší, oba si budeme muset postavit nový rozpis. Oba víme, že nám jde o všechno, a možná ty nervy tam trochu budou. Z naší strany asi ne, já už jsem starší člověk a dělám to pro radost," pousmál se Kopecký, který v minulosti již několikrát dokázal zajet na nezpevněném povrchu dobrý výsledek.

Kopecký chce MS ovládnout, nepovažuje to však za nejdůležitější věc na světě. "Nevím, jestli je titul to nejdůležitější, co chci dosáhnout, jestli to bude ta vytoužená odměna, na kterou čekáme. Myslím si, že ani ne. Abych pravdu řekl, tak mi o něj ani tak nejde," přiznal. Odměnou prý pro něj je už jen to, že může v šampionátu startovat. "Chci se ukázat v co nejlepším světle na každém závodě. Kdyby se titul povedl, bylo by to samozřejmě krásné, ale... Nějaké tituly už doma mám," dodal šestinásobný český šampion, který dokázal v roce 2013 vyhrát i mistrovství Evropy.