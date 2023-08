Kopecká vyhrála na MS poprvé silniční závod a získala v Glasgow třetí zlato

Glasgow - Silniční závod žen na mistrovství světa v cyklistice v Glasgow vyhrála Belgičanka Lotte Kopecká před Nizozemkou Demi Volleringovou a Dánkou Cecilií Ludwigovou. Nejlepší Češkou byla na 56. místě Tereza Neumanová. V kategorii cyklistek do 23 let získala zlato jednadvacetiletá Kata Blanka Vasová, celkově jedenáctá žena absolutního pořadí.

Sedmadvacetiletá Kopecká potvrdila roli hlavní favoritky přes 154 kilometrů dlouhého závodu z Loch Lomond do Glasgow, kde pak čekalo peloton ve městě šest okruhů. Necelých šest kilometrů před cílem se v náročném stoupání přehnala přes Ludwigovou krátce poté, co se obě utrhly soupeřkám. Ukončila tak 50 let dlouhé čekání Belgie na zlato v elitní kategorii žen. V roce 1973 slavila Nicolle van den Broecková. Ludwigová pak těsně prohrála spurt o stříbro s Volleringovou. Pro obě jde o první medaili ze silničního závodu.

"Pro mě je to sen, který se stal skutečností, znamená to pro mě opravdu strašně moc. Bude skvělé jezdit v tom duhovém dresu světové šampionky a já věřím, že si to užiju," uvedla v rozhovoru s reportérem Mezinárodní cyklistické unie Kopecká, která při průjezdu cílem nevěřícně kroutila hlavou.

Jako kdyby nemohla vůbec uvěřit, že konečně dosáhla vysněného úspěchu. Loni se musela spokojit s druhým místem, poté co ji v australském Wollongongu předčila zkušená Nizozemka Annemiek van Vleutenová. Emoce pak přemohly Kopeckou naplno právě během rozhovoru těsně po skončení závodu - dojatá cyklistka s česky znějícím příjmením po pradědečkovi část proplakala.

"Bylo to vítězství výkonnosti, ale i trpělivosti. Hrozně mi pomohly holky z týmu. Jsme cyklistickou velmocí, ale nedokázaly jsme to dlouhou dobu prodat, pořád nás někdo porážel. Dnes jsme ale ukázaly, že dokážeme uspět jako tým i v takhle velkém a důležitém závodě," ocenila práci týmových parťaček.

Kopecká na společném šampionátu cyklistických disciplín v Glasgow zářila již na dráze. Stala se mistryní světa v bodovačce a eliminačním závodě. Vedle toho získala ještě bronz v omniu. "Po těch úspěších na oválu jsem si jen tak pomyslela, že je asi nemožné, abych vyhrála ještě i na silnici. Je to něco bláznivého," řekla Kopecká.

Mezi hrdinky závodu se zařadila Švýcarka Elise Chabbeyová, která strávila dlouhou dobu v úniku a nakonec obsadila sedmé místo. Hned po ní přijela do cíle obhájkyně zlata Van Vleutenová. Při rozlučce s MS měla obrovskou porci smůly, protože se několikrát potýkala s technickými problémy. Ten poslední přišel těsně před nájezdem do posledního okruhu a čtyřicetiletá Nizozemka v tu chvíli ztratila kolem 40 sekund a vypadla ze hry o cenné kovy.

Neumanová ztratila na Kopeckou takřka 15 minut, 62. místo obsadila osmnáctiletá Eliška Kvasničková, která byla nejmladší účastnicí závodu. Kristýna Burlová do cíle nedojela.

Ve třiadvacítce za první Vasovou získaly stříbro Nizozemka Shirin van Anrooijová a bronz Britka Anna Shackleyová.