Koordinátorkou pro uprchlíky jmenovala vláda Šimáčkovou Laurenčíkovou

Praha - Adaptaci a integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny bude koordinovat dosavadní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Dnes ji do pozice národní koordinátorky jmenovala vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu o tom informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že se nic nemění na připravenosti ministerstva vnitra v případě eskalace krize zintenzivnit práci krizového štábu. Takovou situaci ale nepředpokládá.

V úterý Šimáčková Laurenčíková ČTK řekla, že jejím úkolem má být vedení strategické skupiny, koordinace resortů a posilování spolupráce s Asociací krajů, Svazem měst a obcí ČR, nevládním sektorem tak, aby proces adaptace a integrace napříč regiony byl kvalitní a běžel jednotně. Skupina podle Rakušana naváže na práci dosavadní meziresortní skupiny a expertů a vypracuje strategický plán, který předloží Parlamentu.

Česko udělilo od invaze Ruska na Ukrajinu, která začala před rokem, lidem z Ukrajiny přes 488.200 víz k ochraně. Většinou ženám a dětem.

Ke zvládnutí přílivu běženců vláda loni začátkem března vyhlásila nouzový stav, postup řídil Ústřední krizový štáb. Později začala o řešení a opatřeních jednat strategická skupina, kterou tvoří zástupci ministerstev i dalších institucí. Podle Rakušana bude krizový štáb v práci pokračovat, není ale třeba krizové řízení. Zaměřit se je po roce třeba víc na adaptaci uprchlíků. "Nejsme v aktuální krizi, v situaci krizového řízení, kdybychom řešili nápor desítek tisíc přicházejících lidí," uvedl Rakušan s tím, že krizový štáb zůstává ve "stand-by režimu", přičemž na práci strategické skupiny se již nebudou účastnit některá ministerstva.

Podle Šimáčkové Laurenčíkové se skupina zaměří na bydlení, vzdělávání, práci i podmínky zranitelných skupin, tedy postižených, vážně nemocných či seniorů. Řeší třeba podporu k postupnému přesunu uprchlíků z ubytovacích zařízení do běžného bydlení.Věnovat by se měla také nastavení programů pro děti a mladé. Podle nedávného průzkumu agentury PAQ Research do základních škol v ČR nechodí asi desetina ukrajinských chlapců a děvčat.

Podle průzkumů je nedostatečná třeba výuka češtiny pro dospělé. Chybí i podpora při hledání práce a bydlení. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty poukazuje také na nejednotný přístup škol k ukrajinským žákům či na nedostatek ukrajinských školních asistentů.

Šimáčkovou Laurenčíkovou kabinet jmenoval zmocněnkyní pro lidská práva loni v první polovině května. O deset dnů později se mimo jiné zapojila do řešení situace kolem romských uprchlíků z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží. Jednání o uprchlících se pravidelně účastní. Letos se stala třetí politickou náměstkyní ministra pro evropské záležitosti.

Vnitro převezme asistenční centra pro uprchlíky od krajů 1. dubna

Síť asistenčních center pro uprchlíky z Ukrajiny převezme 1. dubna od krajů ministerstvo vnitra. Rakušan po jednání vlády uvedl, že příchozí budou moci nadále požádat o dočasnou ochranu ve všech regionech. V případech, kdy nebudou mít zajištěné ubytování, se obrátí na vyhrazená pracoviště.

Ministerstvo vnitra zajistí nepřetržitý provoz na třech místech, kde budou lidé bez vlastního ubytování moci přespat a vyčkat do otevření standardních pracovišť. Tam jim potom vedle vyřízení žádosti o dočasnou ochranu pomohou i s ubytováním, uvedlo vnitro v tiskové zprávě.

Seznam všech pracovišť včetně úředních hodin a adres, kde bude od dubna možné požádat o dočasnou ochranu, vyřídit ubytování či přenocovat, zveřejní ministerstvo na svém webu během března.

