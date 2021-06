Konžský fotbalista byl nejlepším střelcem Stuttgartu pod falešnou identitou

Stuttgart - Nejlepší střelec Stuttgartu z minulé sezony hrál pod falešným jménem a je o rok starší, než se původně myslelo. Německý klub dnes uvedl, že jeho konžský útočník Silas Wamangituka se ve skutečnosti jmenuje Silas Katompa Mvumpa a je mu 22 let a ne 21. Autor 11 bundesligových gólů tvrdí, že se stal obětí machinací bývalého agenta.

K nesrovnalostem došlo, když byl v roce 2017 rodák z Kinshasy na testech Anderlechtu. Belgický velkoklub měl zájem podepsat s ním smlouvu, ale doporučil mu, aby se vrátil do Konga, než mu vyprší vízum, a vrátil se pak s novým.

Tehdy devatenáctiletému fotbalistovi ale agent údajně namluvil, že kdyby odjel z Belgie do Konga, už by do Evropy nevrátil. "A protože Silas byl velmi mladý, naprosto nezkušený a sám, vložil svou důvěru plně do agenta, kterého znal z Konga, a nakonec se na něm stal naprosto závislým. Žil v Paříži s agentem, jenž ho téměř odtrhl od vnějšího světa. Silas neměl přístup ke svému účtu ani k dokladům," uvedl dnes Stuttgart.

Agent také změnil hráčovu identitu. Sehnal mu dokumenty na jméno Wamangituka, což bylo jedno z jmen jeho otce, a přesně o rok ho omladil, když jeho datum narození posunul na 6. října 1999.

Stuttgart uvedl, že nedávno obdržel hráčovy dokumenty z Konga a je v kontaktu s tamními úřady. O případu už byla informována Německá fotbalová federace a klub předpokládá, že má hráč stále platnou licenci.

Katompa Mvumpa vstřelil v minulé sezoně pod falešným jménem ve 25 zápasech 11 bundesligových gólů a přidal pět asistencí. Do Stuttgartu přišel v roce 2019 z druholigového celku FC Paříž.