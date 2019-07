Konzervativec zavedl v parlamentu pravidla etikety i gramatiky

Londýn - Britský konzervativní politik Jacob Rees-Mogg, který bude nově vytvářet agendu vlády v dolní komoře parlamentu, zavedl ve svém úřadu nová pravidla. Týkají se především dodržování určitých gramatických zásad, zaměstnancům ale například zakazují používat i metrický systém. Informovala o tom stanice ITV.

V pokynech Rees-Mogg vyžaduje, aby se jeho noví podřízení vystříhali "zakázaných slov" jako "very" (velmi), "hopefully" (doufejme, snad), "unacceptable" (nepřijatelný) či frází jako "I am pleased to learn..." (Těší mě zjištění...).

Muže, kteří nemají šlechtický titul, by měli v korespondenci jeho kanceláře oslovovat titulem "esquire". Jeho nositeli byli původně příslušníci britské nižší šlechty, ve 20. století se ale začal používat i pro muže významného postavení bez šlechtického titulu. Přeložit by se dal jako "velevážený pane".

V seznamu požadavků adresovaných zaměstnancům kanceláře, kterou nově Rees-Mogg povede, je také pokyn, aby používali imperiální jednotky a vyvarovali se užívání jednotek metrického systému, který Spojené království oficiálně začalo zavádět v polovině 60. let minulého století.

Praktické rady dává nový šéf svým podřízeným také v oblasti interpunkce. V pokynech zdůrazňuje, aby žádnou tečku nekladli za oslovení Miss nebo Ms (slečna, paní) a za tečku za větou dávali při psaní na počítači dvě mezery.

"Kontrolujte po sobě svou práci," zní jeden z dalších požadavků.

Reese-Mogga, jednoho z nezarytějších kritiků brexitové politiky bývalé premiérky Theresy Mayové, jmenoval do vládní funkce nový premiér Boris Johnson. Úkolem konzervativního politika, který vystudoval prestižní Oxfordskou univerzitu, je hluboce věřícím katolíkem se šesti dětmi a proslul svou láskou k tradicím a formálním vystupováním i oblékáním, bude vyřizovat vládní agendu v Dolní sněmovně.