Londýn - Konzervativci v britském parlamentu již shromáždili dostatek podpisů, aby mohli vyvolat hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Theresy Mayové. Tvrdí to portál BrexitCentral, který se odvolává na nejmenovaný zdroj. Stejnou informaci získala také televize SkyNews. Mayová hájila návrh dohody o brexitu v rozhlase, kde čelila otázkám posluchačů. Je prý dojednána tak, aby podmínky začaly platit od ledna 2021.

Mayová není předsedkyní Konzervativní strany, tím je Brandon Lewis, poslanci strany jí ale mohou vyjádřit nedůvěru jako lídrovi. To by znamenalo, že by Mayová musela odejít z křesla předsedkyně vlády. Hlasování o nedůvěře se podle stranických pravidel musí uskutečnit v případě, že o to požádá 15 procent konzervativních poslanců. V současnosti by jich tak muselo dopis předsedovi příslušného výboru poslat 48, což se podle BrexitCentral stalo.

Za snahou vyvolat hlasování o nedůvěře stojí vlivný člen Konzervativní strany a zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg. Nespokojenci s Mayovou musejí pro její sesazení získat podporu většiny z aktuálních 315 konzervativních poslanců.

Pokud Mayová případné hlasování ustojí, bude to podle analytiků znamenat posílení její pozice. Na základě pravidel nebudou moci konzervativci v příštích 12 měsících zpochybnit její důvěru.

Mayová hájila dohodu o brexitu v rádiu, otázky kladla veřejnost

Poté, co ve čtvrtek tři hodiny odrážela kritiku poslanců v britském parlamentu, dnes britská premiérka Theresa Mayová hájila návrh dohody o brexitu v přímé konfrontaci se zástupci veřejnosti. Ve vysílání rozhlasové stanice LBC zopakovala, že předložený dokument považuje za nejlepší možnou dohodu s Bruselem. Byla prý dojednána s cílem zajistit, aby Británie opět převzala kontrolu nad svými financemi či hranicemi po roce 2020.

Premiérka se během půlhodinové relace, v níž dotazy po telefonu pokládali zástupci veřejnosti, místy při svých vyjádřeních zadrhávala a ne vždy odpovídala přímo na položené otázky. Často se vracela k osvědčeným výrokům ze svých dřívějších vyjádření.

Kromě výzev k rezignaci a přenechání premiérského postu zastánci tvrdšího brexitu se od jedné volající dočkala i slov obdivu. Britka žijící ve Španělsku kritizovala odpůrce návrhu brexitové dohody podpořeného vládou, kteří jen "chtějí stát opodál a křičet".

Stejně jako ve čtvrtek na půdě parlamentu premiérka i dnes zdůraznila, že aktuální návrh "rozvodové dohody" je tím nejlepším, co mohl Londýn s Bruselem dojednat. Řekla, že to nebyla jen Británie, kdo učinil ústupky. Dodala, že v dohodě je ještě několik věcí, které je potřeba dotáhnout, konkrétnější však nebyla.

Na otázky ohledně obav, zda Británie prostřednictvím dohody připravené britskými a unijními vyjednavači nezůstane navždy "uzamčena" v těsném svazku s Evropskou unií, Mayová reagovala tvrzením, že budoucí vztah obou celků se teprve bude dojednávat. Znění návrhu bylo podle ní vytvářeno tak, aby zajistilo konec společné politiky od 1. ledna 2021, kdy by mohlo skončit přechodné období. Během něj už Británie nebude součástí unijních institucí, společná pravidla však na jejím území stále budou platit. Mayová také zdůraznila, že i v případě uplatnění kontroverzní severoirské pojistky by se na Británii nevztahoval evropský režim volného pohybu osob.

"Nebudeme přikováni (k EU), bereme si zpět kontrolu nad svými zákony, hranicemi, opouštíme jednotný trh a ukončujeme volný pohyb," prohlásila Mayová. "Tohle jsou věci, které britský lid nejvíce trápí," dodala.

Předsedkyně vlády vyjádřila naději, že po předložení finální dohody britskému parlamentu se jí podaří získat podporu co nejvíce poslanců, nehledě na jejich politickou příslušnost. "Chci všem členům parlamentu vzkázat, že tohle je pro Británii nejlepší dohoda," řekla.

Zároveň popřela, že by absolvovala napjatou schůzku s vedením Severoirské unionistické strany (DUP), která v parlamentu podporuje její menšinovou vládu. Mayová tak reagovala na otázku ohledně spekulací, že DUP si přeje změnu v čele konzervativců a hrozí ukončením spolupráce s nynějším kabinetem.

Britský exministr pro brexit Davis kritizuje brexitovou dohodu

Jako příšerný označil návrh rozlukové dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím někdejší britský ministr pro brexit David Davis. V dnešním rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC z Washingtonu Davis řekl, že předpokládá odmítnutí návrhu v parlamentu, takže premiérka Theresa Mayová bude muset přijít s alternativou.

"Je to příšerná dohoda," řekl Davis a dodal, že je velmi výhodná pro EU. "Tohle nesplňuje požadavky lidí, pro tohle nehlasovali, nesplňuje to ani podmínky manifestu konzervativců," prohlásil.

Někdejší ministr odmítl premiérku kritizoval, uvedl ale, že nesouhlasí s jejím tvrzením, že na výběr jsou jen její dohoda, nebo žádná dohoda.

Davis předpokládá, že Dolní sněmovna návrh dohody odmítne, takže vláda bude muset předložit jiné řešení. "Chceme dohodu, která nám vrátí zpět kontrolu nad naší zemí, což tato nehoda neumožní," dodal.

Davis působil jako ministr pro vystoupení Británie z EU do července 2018, kdy rezignoval spolu s tehdejším britským ministrem zahraničí Borisem Johnsonem. Jako důvod svého kroku oba politici uvedli nesouhlas s takzvaným plánem z Chequers, ve kterém Mayová stanovila zachování více obchodních vazeb na EU a především volný pohyb zboží. Vládní zastánci úplné britské odluky od unijních struktur jej označili za příliš měkký.