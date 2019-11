Konzervativci: Migranti z EU ztratí po brexitu preferenční status

Ilustrační foto - Boris Johnson na cestě ze z premiérského sídla do britského parlamentu na snímku z 29. října 2019.

Ilustrační foto - Boris Johnson na cestě ze z premiérského sídla do britského parlamentu na snímku z 29. října 2019. ČTK/AP/Frank Augstein

Londýn - Občané Evropské unie by měli po brexitu ztratit preferenční postavení na britském pracovním trhu a přijít o možnost přijet do země za prací bez předchozí nabídky zaměstnání. Podle agentury Reuters to vyplývá z návrhu vládní konzervativní strany na snížení imigrace, který dnes prezentoval premiér Boris Johnson. Vysoká míra přistěhovalectví a s ní spojené obavy o udržitelnost veřejných služeb byly jedním z hlavních důvodů, proč v britském referendu v roce 2016 zvítězili zastánci odchodu z evropského bloku.

Přístup občanů EU k sociálním dávkám v Británii bude podle představ konzervativců od ledna 2021, kdy skončí volný pohyb osob, sjednocen s podmínkami ostatních přistěhovalců. "Až odejdeme z EU, budeme mít novou příležitost spravedlivě zajistit, aby všichni, kdo sem přijdou, měli stejné podmínky. Náš imigrační systém zrovnoprávníme," uvedl Johnson v prohlášení.

"Velká většina" imigrantů si bude muset bez ohledu na svůj původ nejprve zajistit nabídku zaměstnání v Británii, než do země vstoupí. Jednu z mála výjimek mají tvořit specializovaní vědci a ti, kteří v Británii budou chtít začít podnikat.

Dávky pro občany EU budou ve většině případů přístupné až po pěti letech pobytu ve Spojeném království místo současných tří měsíců. Británie rovněž skončí s dosavadní praxí, kdy do zahraničí posílala přídavky na děti žijící za hranicemi Británie.

Konzervativci také navrhují, aby od příštího roku pracovníci ze zahraničí platili vyšší poplatek za přístup do britského zdravotnického systému NHS: místo současných 400 liber (zhruba 12.000 korun) 625 liber (18.700 korun). Občanů z EU se má opatření týkat od ledna 2021, uvedla konzervativní strana s tím, že státní pokladna si tímto způsobem přijde na 500 milionů liber (14,9 miliardy korun).

Opatření se podle ministra bezpečnosti Brandona Lewise nemá dotknout imigrantů z EU, kteří jsou již v Británii usazeni. "Kdokoli je už zde a je součástí současného režimu pro občany EU (který plošně dává právo žít a pracovat v Británii), tak jeho práva jsou chráněna. Jsou zcela jasně chráněna," řekl.

Johnsonovi předchůdci v čele strany i vlády David Cameron a Theresa Mayová opakovaně čelili kritice, že nedostáli slibu omezit migraci na méně než 100.000 nově příchozích ročně. Podle vládních statistik to loni bylo více než dvakrát tolik. Ministr zahraničí Dominic Raab dnes zpravodajské společnosti BBC řekl, že konzervativci se nebudou upínat k "libovolnému cíli", zajistí ale, aby se imigrace dostala opět pod kontrolu.

Britové odchod své země z EU schválili v referendu v roce 2016. Původně měli blok opustit letos 29. března, odejít se jim ale nepodařilo ani 31. října, na který byl odchod odložen. Aktuální termín brexitu je 31. ledna příštího roku. Předtím se ale ještě v Británii budou 12. prosince konat předčasné parlamentní volby. Podle sobotního průzkumu sociologické služby SavantaComRes by konzervativci získali 41 procent hlasů, opoziční labouristé, kteří jsou druzí v pořadí, mají podporu 33 procent voličů.