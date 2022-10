Konzervativci chtějí po měsíci vládnutí vyměnit Trussovou, píší britská média

Londýn - Konzervativní poslanci spřádají plány na výměnu Liz Trussové v čele Konzervativní strany, a tedy i v premiérském křesle, kvůli jejímu "katastrofálnímu" prvnímu měsíci ve funkci. Serveru Independent to řekl jeden z vysoce postavených toryů. S odvoláním na své zdroje ale o tom informují i další britská média.

Redaktor Paul Goodman ze serveru ConservativeHome uvedl, že mezi poslanci, kteří by mohli premiérku nahradit, jsou Rishi Sunak a Penny Mordauntová, kteří s ní v létě soupeřili o post lídra Konzervativní strany.

Trussová sklízí kritiku za svůj ekonomický plán, který mimo jiné počítá se snížením daně z příjmu firem či rozvolnění daně z nákupu nemovitostí. Její reformy vyvolaly chaos na finančních trzích, vedly k pádu libry a způsobily, že podpora konzervativců klesla na rekordně nízkou úroveň. Ministr financí Kwasi Kwarteng však ve čtvrtek uvedl, že vládní plán výrazného zeštíhlení státního rozpočtu a orientace na růst ekonomiky je stále jeho prioritou. S vládními reformami však kromě opozice nesouhlasí ani řada toryů.

"Padají nejrůznější jména, Rishi Sunak, Boris Johnson, Kit Malthouse, Sajid Javid. Ale jeden z nápadů, který koluje, je, že Penny Mordauntová a Rishi Sunak, kteří koneckonců získali skoro dvě třetiny hlasů poslanců, se nějak dohodnou a v podstatě to převezmou," uvedl Goodman. V takovém případě by se jeden z nich stal premiérem a druhý by získal post ministra zahraničí či financí.

Podle pravidel Konzervativní strany nemůže premiér čelit hlasování o důvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by se však hlasování o důvěře pravděpodobně uskutečnilo, pokud by na předsedu konzervativního Výboru 1922 Grahama Bradyho zatlačil dostatečný počet poslanců. Stanovy strany uvádějí, že pokud by byl po nominacích poslanců na volebním lístku pouze jeden kandidát, může předsednictvo strany požadovat, aby ho do vedení schválili řadoví členové.

Průzkum agentury YouGov pro deník The Times ukázal, že téměř polovina těch, kteří v posledních volbách volili konzervativce, si přeje, aby poslanci strany Trussovou sesadili. Až 62 procent z nich tvrdí, že řadoví členové se při volbě předsedy strany rozhodli špatně. Nejméně 43 procent voličů konzervativců si přeje, aby strana dosadila nového premiéra, zatímco 29 procent je proti tomuto kroku.