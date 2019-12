Konzervativci chtějí po brexitu zpřísnit kontroly na hranicích

Ilustrační foto - Británie dnes začala testovat scénáře, které by mohl v zemi vytvořit brexit bez dohody s Evropskou unií. V simulaci možných problémů v obchodní bráně mezi Británií a kontinentální Evropou se do přístavu v Doveru ráno z opuštěného letiště u nedalekého Ramsgate vydalo asi 90 kamionů ve snaze zjistit dopady na silniční provoz. Podle zpravodajského serveru BBC se přepravci obávají, že případné hraniční kontroly způsobí kolony dlouhé desítky kilometrů.

Ilustrační foto - Británie dnes začala testovat scénáře, které by mohl v zemi vytvořit brexit bez dohody s Evropskou unií. V simulaci možných problémů v obchodní bráně mezi Británií a kontinentální Evropou se do přístavu v Doveru ráno z opuštěného letiště u nedalekého Ramsgate vydalo asi 90 kamionů ve snaze zjistit dopady na silniční provoz. Podle zpravodajského serveru BBC se přepravci obávají, že případné hraniční kontroly způsobí kolony dlouhé desítky kilometrů. ČTK/AP/Gareth Fuller

Londýn - Britská Konzervativní strana slíbila, že po brexitu zpřísní pasové kontroly na hranicích i kontroly zaměřené na pašování lidí. Podle listu Financial Times je aktuální prohlášení ministryně vnitra Priti Patelové dalším v řadě slibů, kterými se chtějí dosud vládní konzervativci před parlamentními volbami profilovat jako strana práva a pořádku. Britové budou nové poslance volit příští týden ve čtvrtek.

Všichni občané zemí Evropské unie i zemí britského Společenství (Commonwealth - volné sdružení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií a kolonií) by podle návrhu museli žádat o víza v novém systému elektronické registrace (ETA). Lidé cestující do Británie by tak museli vyplnit on-line dotazník, na základě kterého by jim úřady schválily či zamítly vstup do země.

Podle konzervativců by nová opatření "posílila naši schopnost identifikovat ty, kteří představují riziko pro Spojené království, a zabránila jim ve vstupu do země". V žádostech o víza chce strana požadovat také "biometrická" data.

Občané všech členských zemí Evropské unie včetně Česka mohou nyní do Británie vstoupit pouze s pasem či občanským průkazem. Pokud by se konzervativci i po prosincových volbách udrželi u moci, nebudou již občanské průkazy jako doklad totožnosti stačit. Podle vládní strany je totiž "nechvalně známo, že se dají snadno zfalšovat".

Podle britské ministryně vnitra Priti Patelové unijní pravidla, která umožní volný pohyb občanů v rámci EU, způsobily, že do Británie přišli z jiných zemí nebezpeční zločinci. To podle ní po brexitu, nyní naplánovaném na 31. ledna, skončí.

Stínová ministryně vnitra Diane Abbottová konzervativní návrh kritizovala. Podle ní brexit bezpečnost v Británii rozhodně nezvýší, neboť země ztratí okamžitý přístup k důležitým databázím. "To podkope schopnost naší policie a pohraničníků dopadnout teroristy a lidi, kteří se účastní organizovaného zločinu, a mohlo by to z nás dokonce učinit útočiště pro osoby prchající před justicí v EU," řekla labouristka Abbottová.