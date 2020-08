Kontrola řidičů na Ústecku a zkouška simulace nehody

Ústí nad Labem - Policie dnes na Ústecku na dálnici D8 zkontrolovala desítky řidičů kamionů a autobusů. Zaměřovala se zejména na použití bezpečnostních pásů a volně položené předměty v kabinách vozidel. Jako prevenci si mohli motoristé vyzkoušet otočný simulátor kabiny, jediný v Evropě. ČTK to dnes řekl zástupce vedoucí dálničního oddělení Řehlovice Lukáš Polan.

"Tipujeme z dálničního tělesa řidiče nákladních automobilů, autobusů, a to ohledně věnování se řízení, předmětů v kabině vozidla a poutání se bezpečnostním pásem," uvedl Polan. V případě prohřešku policie motoristu navede na kontrolní stanoviště. "Tady na kontrolním stanovišti má možnost si vyzkoušet tlumič nárazu, když není připoutaný a je připoutaný, otočný simulátor kabiny, ten je jedinečný, je jediný v Evropě," doplnil Polan. V kabině simulátoru jsou různé volně ležící předměty, řidiči si tak mohli vyzkoušet, co mohou způsobit při dopravní nehodě.

Za některý ze zmíněných prohřešků řidiči hrozí na místě bloková pokuta až 2000 korun. Za nepřipoutání se navíc motorista přijde o tři body, v případě používání telefonu o dva body a vyslouží si pokutu až 1000 korun.

Simulátory si mohl vyzkoušet každý, kdo na akci přijel. "Hrozně jsem se bála a umím si představit, že při nehodě to bude o hodně horší, protože nebudu čekat náraz a převrácení," popsala ČTK zkušenost s otočným simulátorem kabiny řidička Jana. Dodala, že si začne dávat pozor na volně pohozené věci v autě, které mohou při nehodě způsobit velmi vážná zranění.

"V případě volně ležících předmětů uvnitř vozidla, když vozidlo jde přes střechu nebo do nějaké rotace, tak je to nebezpečné, protože jsou to nekontrolovatelné pády, kdy může dojít k poranění obličeje či k poranění hlavy," popsal dnes ČTK následky některých nehod mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Doplnil, že jde o nešvar a řidiči může těžce ublížit i litrová lahev plná vody.

Nepřipoutání se bezpečnostními pásy může skončit také smrtí řidiče nebo někoho z posádky. "Mohou tam být smrtelné následky, kdy tělo je vymrštěno proti pohybu vozidla, a my říkáme, že nepřipoutání je dnes velmi závažný přečin a může dojít i ke smrti," dodal Voleník.

Na místě byl také několikanásobný vítěz Rallye Dakar Karel Loprais, který uvedl, že volně ležící předměty by neměly být nikde v dosahu řidiče. Podle něj mohou odvádět pozornost motoristy od řízení. "Pásy jsou k tomu, aby se řidič připoutal. Zkušenost mám i já, kdy jsem s Tatrou udělal šest kotrmelců, a nebýt pásů, už bych tu nebyl," dodal.