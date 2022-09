Kontrola MF ukázala výrazný pokles marží u nafty

Praha - Srpnové kontroly marží prodejců pohonných hmot ukázaly výrazný pokles u nafty, kde se marže přiblížila loňskému celoročnímu průměru a činí 3,60 koruny za litr. U nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se marže prodejců minulý měsíc také snížily, pokles ale nebyl tak výrazný a nynějších 4,80 koruny za litr je stále vysoko nad loňskými hodnotami. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Ministerstvo podle něj nyní nepřistoupí k cenové regulaci.

Indikativní marže u nafty se snížila na 3,60 Kč na litr z červencových 5,30 Kč na litr. Je tak pod úrovní srpna loňského roku, kdy činila 3,90 Kč na litr. U benzinu sice indikativní marže poklesla na 4,80 Kč na litr z červencových 5,60 Kč na litr, loňskému srpnovému průměru tři Kč na litr se ale zatím nepřiblížila.

Ministerstvo začalo sledovat také průměrnou reálnou marži, která zohledňuje objem prodaných pohonných hmot na jednotlivých stanicích. U nafty v srpnu činila 1,90 Kč na litr, u benzinu 2,60 Kč na litr. Rozdíl proti indikativní marži podle ministerstva způsobují čerpací stanice s malým objemem prodeje a s vysokými cenami. "Tito prodejci zneužívají mimořádné situace a nesnižují prodejní ceny pro řidiče dostatečně rychle a flexibilně tak, jak klesají ceny na evropském komoditním trhu," uvedl v tiskové zprávě ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

K cenové regulaci zatím ministerstvo přistoupit nechce. "Vidíme velké cenové rozptyly napříč trhem a zaváděním plošných regulačních opatření bychom trestali i levnější prodejce s férovou cenovou politikou," uvedl Stanjura. Ministerstvo podle něj bude ve sledování marží u prodejců pohonných hmot pokračovat.

Ministerstvo také počká na návrh Evropské komise na zdanění sektorů s mimořádným ziskem. "Podle prvních informací komise počítá s mimořádným zdaněním nejen energetického sektoru, ale také celého petrolejářského průmyslu od výroby, přes distribuci až po retail, tedy čerpací stanice," uvedl Stanjura.

Vedle kontroly marží vláda v důsledku zdražování paliv, jejichž ceny začaly růst na přelomu února a března po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, přijala i další opatření. Rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty, u dieselu toto snížení prodloužila do konce příštího roku.

Pohonné hmoty v uplynulých týdnech zlevňují. Benzin Natural 95 je nejlevnější od začátku března, ve středu se prodával v průměru za 39,09 koruny za litr. U nafty je pokles ceny méně razantní, ve středu se prodávala průměrně za 44,70 koruny za litr.