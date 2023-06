Kontaminované vody unikaly do Bečvy několik hodin, tvrdí posudek

Ilustrační foto - Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince 24. listopadu 2020 znovu unikla neznámá látka. Na hladině řeky se podobně jako 27. října vytvořila pěna, testy tehdy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu. Odborníci na místě odebrali vzorky. V září Bečvu pod Valašským Meziříčím otrávil kyanid.

Ilustrační foto - Do řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince 24. listopadu 2020 znovu unikla neznámá látka. Na hladině řeky se podobně jako 27. října vytvořila pěna, testy tehdy ve vodě odhalily zvýšené množství niklu. Odborníci na místě odebrali vzorky. V září Bečvu pod Valašským Meziříčím otrávil kyanid. ČTK/Glück Dalibor

Vsetín - Kontaminované vody unikaly do řeky Bečvy při její otravě několik hodin, tvrdí znalecký posudek Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Dnes se jím zabýval vsetínský okresní soud, který havárii z 20. září 2020 projednává. Podle posudku byla u uhynulých ryb prokázána otrava kyanidy. Za původce otravy označil posudek společnost Energoaqua, která je spolu se svým ředitelem Oldřichem Havelkou v kauze obžalovaná.

"Podle našich závěrů za úhyn ryb v Bečvě jsou zodpovědné kyanidy," řekl akademický pracovník univerzity Roman Grabic. Před soudem nyní pokračuje jeho výpověď. K posudku se vyjadřují i dva jeho kolegové z fakulty, znalkyně Zdeňka Svobodová a Josef Velíšek, který stejně jako Grabic dnes složil slib znalce u soudu. Soud promítl videozáznamy, na nichž jsou umírající ryby v Bečvě zachyceny. "Chování ryb odpovídá otravě kyanidy," řekla Svobodová.

Posudek dále uvádí, že kyanidy neměly původ v odpadních vodách valašskomeziříčské chemičky Deza, která má ve srovnání s firmou Energoaqua výpust do řeky blíže místu nálezu prvních uhynulých ryb. Únik chemikálií z reaktoru takzvané kaustifikační jednotky ve firmě Deza v den otravy Bečvy, na který v minulosti upozornil Deník Referendum, se podle posudku na znečištění řeky nepodílel. Úhyn ryb byl způsoben vypuštěním odpadních vod s velkým obsahem kyanidů z podniku Energoaqua, uvádí posudek.

Havelkův obhájce Jiří Obluk navrhoval, aby posudek nebyl čten a jako důkaz použit. "Je podepsán pěti osobami a žádná není z Fakulty rybářství (a ochrany vod Jihočeské univerzity). Je tam jenom razítko univerzity, že vzala posudek na vědomí. Těchto pět osob nebylo ustanoveno jako znalec. Jediným znalcem je paní profesorka Svobodová. Nejedná se tedy o znalecký posudek," řekl Obluk. Soudkyně Ludmila Gerlová však posudek jako důkaz připustila.

Zmocněnec společnosti Energoaqua Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pětileté vězení, společnosti zákaz činnosti a peněžitý trest.

Firma podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila znečištění Bečvy jedovatými kyanidy a šestimocným chromem, a to nejméně na 37 kilometrech řeky. Obžaloba uvádí, že to mělo za důsledek masivní úhyn více než 39 tun ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov.

Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly, kde zajišťuje i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Podle obžaloby se znečištění do řeky dostalo právě tímto kanálem. Zástupci firmy to odmítají. Tvrdí, že první ryby začaly hynout zhruba 3,5 kilometru od tohoto vyústění a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla Energoaqua. Zapravdu jim dávají i někteří rybáři a vědci.