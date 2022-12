Konstruktér českého proudového letounu L-39NG Lang dostal medaili gen. Janouška

Odolena Voda (u Prahy) - Hlavní konstruktér českého proudového letounu L-39NG Jaromír Lang dostal medaili armádního generála Karla Janouška. Ocenění náleží osobnostem, které se významným způsobem angažovaly ve prospěch vojenského letectví České republiky. Medaili konstruktérovi letounu, který je novou generací cvičného stroje Albatros, předal náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Aera Radka Černá.

Proces vývoje letounu L-39NG začal před osmi lety, letos začala jeho sériová výroba. "Věřím, že moje práce a práce celého týmu společnosti AERO Vodochody přispívá k rozvoji českého letectví a upevňování jeho dobrého jména ve světě," uvedl Lang. Na konci letošního roku by měl vzlétnout první sériově vyrobený letoun, Aero už má objednávky na více než 30 strojů, dalších 28 až 32 letadel mohou zákazníci objednat jako opci. Cílem českého výrobce letadel je mít objednávky na 110 letounů do konce roku 2025.

Lang ve společnosti působí přes 36 let. Má na kontě řadu inovativních postupů při konstrukci proudových letadel. Aero jej označuje za následovníka konstruktérské legendy Jana Vlčka, který stál u vývoje letounu L-39 Albatros, jenž dodnes létá a je známý po celém světě. "Tím, čím byl tandem Rublič-Tomáš pro Delfína a Vlček pro Albatros, je Jaromír pro engéčko. Vývoji tohoto letounu věnoval 10 let života a já mám radost, že díky jeho pracovitosti, značnému úsilí a vytrvalosti v těžkých dobách, kdy Aero balancovalo na hranici přežití, se podařilo dotáhnout letoun od skici do sériové podoby," doplnil prezident Aera Vodochody Viktor Sotona.

L-39NG je jediným komplexním leteckým systémem, který se nyní v ČR vyrábí. Aero Vodochody zaměstnává přes 1600 lidí a postupně nabírá další pracovníky.