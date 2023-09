Konsolidační balíček je podle opozice likvidační, koalice to odmítla

Praha - Vládní konsolidační balíček je podle představitelů opozice pro občany i obce likvidační, koalice jejich výhrady odmítla. Opoziční hnutí SPD podle svého předsedy Tomia Okamury udělá vše pro to, aby ve vládní podobě nebyl Sněmovnou schválen. S pokračující kritikou opatření, jimiž chce vláda dosáhnout snížení rozpočtových deficitů, se ke svým lídrům připojili dopoledne ve Sněmovně i řadoví zástupci ANO a SPD. Počet přihlášek do debaty se před polednem zvýšil na 54.

"Návrh Fialovy vlády je neuvěřitelný paskvil," zopakoval předseda hnutí SPD Tomio Okamura, podle kterého "obludná změť daní a odvodů bezdůvodně vytáhne z kapes obyvatel 100 miliard korun navíc. "To není konsolidační balíček, to je likvidační balíček pro Českou republiku a pro naše občany," prohlásil Okamura. Hnutí SPD by podle něho zlepšilo hospodaření státu omezením zbytných výdajů, které by prý znamenaly úsporu stovek miliard korun.

Stínová ministryně vnitra ANO Jana Mračková Vildumetzová ve shodě s Okamurou poukázala na dopis většiny primátorů, kteří se postavili proti zvyšování daně z nemovitosti a omezování obecních příjmů zásahy do rozpočtového určení daní (RUD) a pětiprocentním snížením státního příspěvku na státní správu. Podle poslankyně na ni už nyní města doplácejí deset miliard korun ročně. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) k tomu řekl, že v dopise primátorů jsou "nesmyslné údaje" a jimi deklarovaný dopad opatření je "přehnaný". Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob souhlasil s tím, že současný systém RUD je přežitý, jeho systémové změny by ale měly být předmětem jiného zákona.

Poslankyně ANO Berenika Peštová si stěžovala na malý zájem koalice a ministrů o změnách diskutovat. "Vás je tady pět a půl, ministr je tady jeden," uvedla k zastoupení vládního tábora Peštová. Jakob k tomu uvedl, že drtivá většina opozičních návrhů "má opravdu negativní vliv na konsolidaci veřejných rozpočtů" a prohloubila by rozpočtový schodek. Zopakoval, že sada opozičních úprav je "kobercovým náletem na rozpočtovou odpovědnost". "My jsme na konsolidaci veřejných rozpočtů nekapitulovali," dodal.

Značnou část debaty zabral poslancům pokračující spor o sazbu daně z přidaného hodnoty (DPH) na řezané květiny a menstruační pomůcky. V jejich případě Stanjura zdůraznil, že vláda nemění balíčkem současný stav, kdy pomůcky patří do 21procentní sazby. Poslancům ANO vzkázal, že hnutí osm let ovládalo ministerstvo financí a nic neudělalo. "Mně je hrozně líto váš arogantní tón," komentovala ministrovo vystoupení Ivana Mádlová (ANO), podle níž je zlevnění pomůcek celospolečenské téma.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v zastoupení Stanjury vysvětloval, že řezané květiny mají být v základní 21procentní sazbě DPH kvůli tomu, že rychleji uschnou, zatímco rostliny v květináči, které mají podléhat snížené 15procentní sazbě, mají schopnost reprodukce. Poslankyně Peštová to označila za nelogické. "Opravdu v tom máte hokej," přidal se k ní Oldřich Černý (SPD).

Patrik Nacher (ANO) navrhoval absenci členů vlády řešit jako parafrázi na scénu s rozkradenou tombolou ve filmu Hoří má panenko. Požadoval zhasnout, aby se ministři mohli jako dary do tomboly do sálu vrátit.