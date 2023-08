Konsolidační balíček chce koalice dál projednávat v úvodu zářijové schůze

Praha - Vládní konsolidační balíček chce koalice projednat ve druhém sněmovním čtení hned v úvodu řádné zářijové poslanecké schůze jako první bod. Mohlo by se na ní uskutečnit také závěrečné schvalování této předlohy, která má pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu a přináší například některé daňové změny. Po dnešní schůzi sněmovního organizačního výboru to ČTK řekl předseda poslanců vládního hnutí STAN Josef Cogan. Výbor se zabýval návrhem programu schůze, která začne v úterý 5. září odpoledne a mohla by trvat až do pátku 29. září.

Konsolidační balíček bude jedním z nesledovanějších bodů programu. Ve druhém čtení k němu budou moci poslanci podávat pozměňovací návrhy. Pokud by Sněmovna nestihla dokončit tuto fázi projednávání v úterý, pokračovala by v ní podle Cogana pravděpodobně ve středu. "Určitě to musíme posunout. Asi se nedá očekávat, že by opozice nějakým způsobem přiznala svou vinu za strukturální deficit, který způsobila, a řekla, my k tomu přistupujeme odpovědně a jsme připraveni podpořit konsolidační věci. Takže z tohoto pohledu se spíš dá očekávat obstrukční činnost, že se bude naopak vymlouvat a říkat, jak jsme ve všem my zlí," poznamenal šéf poslanců STAN.

Obvyklou dvoutýdenní lhůtu mezi druhým čtení a závěrečným schvalováním návrhů zákonů může Sněmovna hlasováním zkrátit až na polovinu. "Je to určitě jedna z možností. Je možné, že půjdeme na termíny, který nám umožňuje jednací řád," podotkl k tomu Cogan. Zatím ale podle něho nelze přesně říci, kdy se finální kolo projednávání konsolidačního balíčku uskuteční. "Snaha bude realizovat třetí čtení co nejdříve," uvedl.

V červencovém úvodním kole trvala debata o předloze v podstatě tři jednací dny a zabrala poslancům více než 27 hodin čistého času. Příští týden budou návrh zákona projednávat sněmovní výbory. Opoziční poslanci k němu zatím vložili do sněmovního systému tři desítky pozměňovacích návrhů. Koalice se v noci na dnešek shodla na souboru úprav, které se příští týden pravděpodobně stanou pozměňovacím návrhem rozpočtového výboru.

Návrh zákona má přinést státu v příštím roce navíc 35,2 miliardy korun. V roce 2025, až začne platit zvýšená sazba daně z příjmů firem, mají příjmy státu stoupnout o 37,1 miliardy korun. Součástí projednávaného návrhu zákona není omezování dotací a státních výdajů, které mají pokrýt zhruba polovinu z plánované konsolidace. Vláda v materiálu uvádí, že v příštím roce by měla navrhovaná opatření v konsolidačním balíčku zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Opozice konsolidační balíček kritizovala a v úvodním kole navrhovala jeho zamítnutí, které ale neprosadila.

Návrh programu řádné zářijové sněmovní schůze čítá aktuálně zhruba 170 bodů. Poslanci se stejně jako při minulých schůzích nestihnou vypořádat se všemi, byť 12 z nich by mohli projednat už na mimořádné schůzi v příštím týdnu.

Na běžné schůzi je čeká například rozhodnutí o podobě novely zákoníku práce, která upravuje mimo jiné práce na dohody, práci z domova a nárok na kratší úvazky. Předlohu, jež vychází z unijních směrnic poslancům vrátili k opětovnému projednání senátoři. Chtějí pružnější pravidla pro takzvané dohodáře. Na programu je také třeba návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise k hradním kauzám za éry bývalého prezidenta Miloše Zemana a v úvodním kole rozšíření okruhu vozidel, na něž se vztahuje povinné ručení, například o motorová golfová vozítka, segwaye, sněžné skútry a některé elektrické koloběžky.