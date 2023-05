Konsolidační balíček bude působit protiinflačně, řekl Havlíček z NERV

Praha - Návrh konsolidačního balíčku, který připravuje vláda, bude podle koordinátora Národní ekonomické rady vlády (NERV) Davida Havlíčka působit protiinflačně. Řekl to dnes v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Uvedl také, že s balíčkem pravděpodobně nebudou všichni spokojeni, ale právě tato nespokojenost bude podle něho znamenat vyváženost chystaných opatření. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj v pořadu kritizovali přístup vlády, která s nimi jako se zástupci odborářů a zaměstnavatelů v tripartitě přípravu konsolidačního balíčku nekonzultuje.

"My jsme ho (balíček) neviděli. My jsme sociální partneři, měli bychom ho diskutovat. Osobně jsem vyzýval premiéra Fialu několikrát na tripartitě, aby nás přizvali k diskusi i na důvěrné bázi, nedošlo k tomu," řekl Rafaj. Středula si stěžoval, že tak budou postaveni před hotovou věc. Jednání o návrzích na ozdravení státního rozpočtu budou pokračovat v příštím týdnu, avizovala již dříve vláda. Deficit chce snížit o nejméně 70 miliard korun.

Největším problémem v české ekonomice je podle Havlíčka současné tempo zadlužování státu. Následuje neudržitelnost důchodového systému a doznívající inflační tlaky. Hlavní příčinou inflace byly rostoucí ceny energií, meziměsíčně se tempo růstu cen zpomalilo, uvedl. Středula a Rafaj by naopak na první místo zařadili inflaci, která podle nich navíc nedoznívá. "To není doznívající inflace, to je naprostá katastrofa a neschopnost řídit," řekl v ČT Středula. V boji proti inflaci má podle Rafaje svůj podíl jak Česká národní banka, tak vláda. Obě instituce by ale měly do společnosti vnést konkrétní představu toho, jak chtějí rostoucí ceny zkrotit, uvedl.

Středula se dále postavil proti sloučení dvou snížených sazeb DPH do jedné, o čemž už dříve mluvila vláda. Tento krok podle něj naopak povede k tomu, že inflační tempo ještě zrychlí. Návrh NERVu na úpravu DPH neměl být hlavním bodem konsolidačního balíčku, mělo se spíše jednat o celkové zjednodušení daňového systému, uvedl Havlíček. Odmítl však, že by měl v konečném důsledku působit proinflačně.

Jednou z příčin špatné kondice české ekonomiky je podle Rafaje vedle inflace také růst platů ve veřejném sektoru, který za posledních šest let výrazně nabral na síle, uvedl. Efektivita práce přitom není na takové úrovni a výše mezd také mnohdy přesahuje tu v soukromé sféře, dodal. "Přijali jsme celou řadu úředníků, jsme země s jedním z největších počtů policistů na hlavu. To všechno se musí prostě znovu vrátit zpátky," dodal. Středula s ním nesouhlasil, problémem je podle něj to, že platy zaměstnancům v soukromé sféře se naopak zvyšují pomalu.

Spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně vzrostly o 15 procent, tempo růstu zvolnilo z únorových 16,7 procenta. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,1 procenta, uvedl Český statistický úřad.

Celý letošní rok stát plánuje hospodařit s příjmy 1,93 bilionu korun a výdaji 2,22 bilionu korun. Deficit by měl být 295 miliard korun. Havlíček dnes řekl, že vláda plánovaný schodek pravděpodobně dodrží, nemůže však vyloučit, že nedojde k žádnému překvapení. Loni skončil rozpočet v deficitu 360,4 miliardy korun. Státní rozpočet přitom již letos v dubnu skončil ve schodku 200 miliard korun, což je nejhlubší dubnový deficit od vzniku České republiky.