Konrád zpečetil postup Olomouce do čtvrtfinále 30. nulou v české extralize

Olomouc - Slovenský brankář Bratislav Konrád začal po zranění sérii předkola play off extraligy proti Karlovým Varům jako dvojka Jana Lukáše, ale od třetího duelu dostal přednost v brankovišti on. Pod postupovou domácí výhru Olomouce 3:0 ve čtvrtém duelu se podepsal 25 úspěšnými zákroky a celkově 30. čistým kontem v české extralize.

"Na nulu jsme moc nemyslel, ale ke konci samozřejmě ano. Psalo se, že mám asi 30 vychytaných nul a žádnou z nich v play off. Teď už mám nulu v play off a můžu s tím být spokojený," řekl Konrád novinářům.

"Bylo důležité, že jsme se dostali do vedení. Potom jsme ve druhé třetině odskočili na dva góly a přestáli několik ošemetných situací. Třetí třetinu jsme začali výborně a Vary nic neměly. Paradoxně největší šanci měly v naší přesilové hře, ale i to jsme ustáli. Pak jsme dali gól na 3:0, který nás uklidnil. V té době už jsem věděl, že to dotáhneme do vítězného konce," uvedl Konrád.

Byl rád, že zápřah ve dvou zápasech zvládl, poté co se v Brně deset dní před startem play off zranil. "Nějak to teď pod analgetiky zvládám, ale zítra už by to asi bylo o hubu. Honza odchytal výborně první zápas a ve druhém to nevyšlo celému týmu. Trenéři se mě poté ptali, jestli jsem připravený, tak jsem řekl, že ano, a jsem hrozně rád, že to vyšlo," prohlásil pětatřicetiletý gólman.

Olomouc vyhrála první duel v sérii doma, který začal ve středu a kvůli nezpůsobilému ledu se dohrával až ve čtvrtek. Potom sice prohrála v sobotu v Karlových Varech 4:7, přestože vedla 3:1, ale v neděli po obratu z 0:2 vyhrála na západě Čech 3:2 v prodloužení. "Začali jsme výborně doma v prvním zápase, který jsme zvládli perfektně. Potom nás Vary trochu překvapily ve druhém zápase. I přesto, že jsme vyhrávali, tak náš výkon nebyl dobrý a zápas nám nevyšel. V dalším zápase to zase bylo naopak - prohrávali jsme, pak jsme to otočili a to byl možná nejdůležitější moment série," prohlásil Konrád.

"Vraceli jsme se domů za stavu 2:1 na zápasy a nikdo z nás nechtěl hrát zítra pátý rozhodující zápas jako minulý rok," připomněl Konrád loňskou sérii s Vítkovicemi, v které Hanáci vedli 2:1 na zápasy, ale nakonec vypadli.

Ocenil výkon útočníka Jakuba Orsavy, který se na postupu podílel pěti brankami a třemi asistencemi. "Osm bodů ve čtyřech zápasech je dost, skoro jako McDavid," použil Konrád přirování k suverénnímu lídrovi kanadského bodování NHL.

Po zápase ještě nevěděl, zda jeho tým půjde ve čtvrtfinále na vítěze základní části Pardubice, nebo druhé Vítkovice. "Příštího soupeře si nejde vybrat, jeden je lepší než druhý. Musíme co nejlépe zregenerovat a v prvních zápasech možná trochu využít toho, že měli delší pauzu. Prognózy moc nevnímám, ale postup do čtvrtfinále bereme jako zadostiučinění," uvedl Konrád.

"První polovina soutěže byla z naší strany fantastická, tam jsme to váleli. Druhá byla o něco horší, ale hráli jsme někdy i bez deseti hráčů. I já sám jsem byl v podstatě polovinu sezony zraněný nebo nemocný. Strašně těžko se do toho potom dostává. Za celý tým můžu říct, že i proto jsme hrozně rádi, že jsme postoupili do čtvrtfinále," dodal Konrád.