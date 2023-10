Konrád zneškodnil trestné střílení Pospíšilovi a bod z Brna bere

Brno - Ani sedmatřicet zákroků výborného olomouckého gólmana Branislava Konráda nepomohlo Hanákům k první výhře v sezoně v arénách soupeřů. Olomouc padla na ledě Komety 2:3 v prodloužení. Slovenský strážce brankoviště chytil trestné střílení svého reprezentačního kamaráda Kristiána Pospíšila a bod z horkého brněnského ledu bere.

Konrád, který v úterý oslaví 36. narozeniny, si dnes opravdu zachytal. K nejzajímavějšímu souboji došlo v čase 61:08, kdy na něj jel trestné střílení jeho spoluhráč ze slovenské reprezentace Kristián Pospíšil.

Ten sice gól dal, ale rozhodčí jej odvolali, neboť Konrád puk zasáhl ještě před tím, než Pospíšil vystřelil. "Byl jsem si jist, že jsem do puku ťukl. Doufal jsem, že to rozhodčí takto posoudí, ale mohlo to být možná přes jeho hokejku," popsal Konrád zajímavý okamžik v prodloužení.

Konrád se s Pospíšilem dobře zná, reprezentovali spolu Slovensko na olympiádě i mistrovství světa. "Ale nepřemýšlel jsem nad tím, co udělá, i když Pospec je znám svými kulišárnami. Viděl jsem, že nájezd jede hodně pomalu, tak jsem se rozhodl jít dolů na led a nakonec se to vyplatilo, byť to musel potvrdit rozhodčí u videa," dodal gólman.

O této situaci se pak oba aktéři bavili i při podávání rukou po utkání. "Říkal mi, že podle něj jsem mu ťukl do hokejky, ale víc jsme si povědět nestihli," zakončil Konrád na toto téma.

Olomouc sice prohrála pátý ze šesti posledních duelů, ale zase bodovala potřetí v řadě. "Bod bereme, musíme se z toho poučit a líp zvládat třetí třetiny. To platilo o utkání ve Vítkovicích i dnes v Brně. Vedení musíme dovést do vítězného konce," podotkl.

Podle zkušeného brankáře se potvrzuje, že současná extraliga je hodně vyrovnaná. "Týmy jsou nabité, my se snažíme jít do každého zápasu na sto procent, někdy to vyjde, někdy ne, dnes jsme odevzdali maximum a máme bod zvenku, i když bychom rádi měli dva nebo i tři," konstatoval Konrád.