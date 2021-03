Konrád: Škoda, že nám tam něco nepadlo, abychom byli na dostřel

Praha - Hokejisté Olomouce mají k dalšímu překvapení na úkor favorita po vyřazení Plzně v předkole zatím daleko. Po úvodních zápasech na ledě vítěze základní části Sparty prohrávají v sérii 0:2. A to i přesto, že Pražany hodně potrápili, na čemž měl zásadní podíl skvěle chytající Branislav Konrád. Třiatřicetiletý slovenský brankář však věří, že Hanáci ještě neřekli v bojích o titul poslední slovo.

Konrád ze 30 pokusů, které mířily na jeho branku, nestačil pouze na pokusy Michala Řepíka a Davida Tomáška. Řepík se prosadil v úvodu utkání z přesilovky, Tomášek zvýšil ve druhém dějství. V obou případech však šlo o střely z prostoru mezi kruhy a Konrád tak neměl moc šancí zareagovat.

Z vlastního výkonu tak mohl mít dobrý pocit, jenže na to se v play off nehraje. O to hůře se pak mnohdy vstřebává porážka. V ofenzivě se totiž Hanáci neprosadili ani jednou a výsledkem tak byla prohra 0:2. "Jsem tam od toho, abych něco chytil. Škoda, že nám tam nepadl nějaký gólík, abychom byli ještě více na dostřel," litoval Konrád v on-line rozhovoru po utkání.

Ačkoliv je dobře patrné, že jeho tým je na velkou zbraň sparťanů v podobě přesilovek zodpovědně nachystaný, vyšlo to dnes domácím v početní výhodě stejně jako v sobotu jednou, když zakončil oblíbený signál kapitán Řepík. "Víme, v čem je Sparta dobrá. Jsou výborní v předbrankovém prostoru i v útočné třetině, hlavně pak na přesilovkách. Tu první zahráli fantasticky," ocenil Konrád.

Dnes se hrál v O2 areně o poznání tvrdší zápas, oproti sobotě přibylo rozmíšek. "Je to play off, sem tam padne nějaké ostřejší slovo, ale o tom to je, tak by se to mělo hrát. Domnívám se, že kdyby u toho byli ještě diváci, tak by těch potyček bylo o hodně víc a bylo by to vyhrocenější. Takhle jich je na play off pořád docela málo," namítl Konrád.

A co dělat na domácím ledě jinak, aby byla Olomouc úspěšnější? "Půjdeme do toho naplno s tou naší nepříjemnou hrou. Zkusíme dát první gól a trošku tak dostat Spartu pod tlak. Uvidíme, snad se nám to podaří," přál si Konrád. "Chceme se vrátit zpátky do Prahy a v obou dvou zápasech pro to uděláme maximum," dodal.