Praha - Konopí umožňuje cirkulaci vody v půdě a mohlo by pomoci půdu vzkřísit. Dokáže také ze země nasát těžké kovy, řekli na tiskové konferenci zástupci organizace Konopa, která se snaží podporovat pěstování konopí jako zemědělské plodiny. Z rostliny se podle nich může vyrábět beton, tepelná izolace, dřevotříska nebo textil.

"Konopí umí provrtat ztvrdlou vrstvu půdy, nadělá z ní vlásečnice, které vyhnijí a začne cirkulovat voda," řekl na dotaz ČTK poradce organizace Konopa Václav Říha. "Do pěti až šesti let po vysetí dokáže konopí půdu změkčit a zlehčit, a stroje pak při práci méně spalují," dodal.

Podle Jitky Kateřiny Trčkové z organizace Konopa je rostlina sahající do hloubky až 1,6 metru schopná ze zahnojené půdy vysát těžké kovy. Uloží je do stonku, ale nedostanou se do semen, která je pak možné použít. Do dvou let by mělo být pole čisté.

"V létě konopné vrstvy pod střechou mohou nasát horko a v domě je pak příjemně. V zimě chrání před mrazem. Polystyren z izolace se nerozloží ani se neobnoví, ale konopí ano," uvedla Trčková.

Konopí je složené z vlákna, kolem kterého roste dřevitá hmota, takzvané pazdeří. Podle organizace by se nemusely kácet stromy na dřevotřísku, jelikož je možné ji nahradit pazdeřím. "Je možné také dělat brikety nebo pelety, takže je možné pro zatápění použít konopí místo dřeva, uhlí nebo zemního plynu," dodala Trčková.

Podle zástupců Konopy je možné z konopí vyrábět také části aut nebo letadel, které jsou dnes plastové. Cihly z konopného betonu jsou podle organizace lehčí a je možné z nich stavět domy.

"Na konopí je dobré, že z něj 99,9 procenta zpracujete, zbytek je jen prach. Je to plodina každoročně obnovitelná, ze které je možné vyrobit mnoho věcí," řekl Říha.

Organizace Konopa byla založena v roce 1999 s cílem informovat veřejnost o možnostech využití konopí, které se v Česku pěstuje zhruba 7000 let. "Chtěli jsme připomenout, že konopí není marihuana nebo nějaká nebezpečná droga, o které by se muselo mluvit jen v souvislosti s léčením. Lidé používali konopí také jako užitkovou rostlinu. Neexistuje oblast, do které by se nedalo konopí použít," uvedl předseda organizace Jan Vít.