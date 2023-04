Konkurz na šéfa úřadu práce by chtěl Jurečka vyhlásit na začátku 2. pololetí

Praha - Výběrové řízení na nového generálního ředitele úřadu práce by ministerstvo práce mohlo vyhlásit na začátku letošního druhého pololetí. Počítá s tím ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Řekl to dnes na jednání sněmovního sociálního výboru. V polovině února odvolal dosavadního šéfa úřadu Víktora Najmona. Dlouhodobě nebyl spokojen s jeho řízením, vystavil mu nepříznivé služební hodnocení. Okolnostmi odvolání se podle dřívějšího vyjádření policie zabývá i Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Podle deníku Mladá fronta Dnes (MfD) ministr nabídl Najmonovi odměnu za odstoupení.

"Počítám s tím, že bych chtěl začátkem druhého pololetí vypsat výběrové řízení," řekl Jurečka.

Úřady práce čelí od loňska náporu. Sklízejí kritiku za zpožděné vyřizování a vyplácení dávek. Ministr opakovaně uvedl, že nebyl spokojen s Najmonovým řízením. V polovině února mu předal nepříznivé služební hodnocení a odvolal ho. Podle MfD ministr Najmonovi nabídl mimořádnou odměnu, pokud rezignuje, jinak že mu dá špatné služební hodnocení. Najmon si rozhovor s Jurečkou nahrál. Deník část nahrávky zveřejnil na webu. Bývalý šéf úřadu Najmon ČTK už dřív sdělil, že své odvolání považuje za svévolné a nezákonné a proti rozhodnutí se koncem února odvolal. Případ řeší státní tajemník na ministerstvu vnitra, okolnosti odvolání pak i NCOZ.

"Detailní informace nemám. Běží lhůta na straně ministerstva vnitra... NCOZ se na mě ještě neobrátila. Předpokládám, že se na mě obrátí. Je to ale standardní postup. Pokud se záležitost týká člena vlády, vždy to řeší tento útvar. Není to nic výjimečného," řekl ČTK Jurečka. Zopakoval, že postupoval podle služebního zákona.

Řízením úřadu práce Jurečka pověřil vrchního ředitele ministerské sekce IT Karla Trpkoše. Podle něj se vyřizovací lhůty daří zkracovat. Agenda se rozděluje do méně vytížených poboček, postupuje digitalizace, upravuje se odměňování a chystá se nábor nových sil, popsal pověřený šéf. Do konkurzu se hlásit nechystá. "Nebudu se v žádném případě účastnit výběrového řízení na generálního ředitele. Přestože je to dobrá funkce, účastnit se nebudu," řekl poslancům Trpkoš.

Sněmovní sociální výbor dnes o úřadech práce znovu debatoval. Původně plánované zhruba hodinové jednání se protáhlo téměř na dvojnásobek. Opoziční poslanci a poslankyně situaci kritizují. Podle stínového ministra práce Aleše Juchelky z ANO jsou za zpoždění, přetížení úředníků a jejich nedostatečné odměňování odpovědní právě Jurečka s Trpkošem. Koaliční zákonodárci se naopak za vedení ministerstva a prováděné změny v pobočkách staví.