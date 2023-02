Konkrétní cíle si před domácím Světovým pohárem nedávám, řekla Davidová

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Největší pozornost v ženském reprezentačním týmu bude na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě upřena na Markétu Davidovou. Česká biatlonová jednička posledních sezon si konkrétní cíle nedává a těší se na bouřlivou kulisu, kterou umí diváci ve Vysočina areně vytvořit. Řekla to na setkání s novináři po tréninku.

Na nedávném mistrovství světa v Oberhofu skončila Davidová pátá v závodě s hromadným startem a šestá ve sprintu. Za nějakou známku formy a náznak toho, jak by mohla v Novém Městě dopadnout, to ale šestadvacetiletá závodnice nepovažuje.

"Každý závod je jiný, vždy se začíná od nuly a to, jak jsem závodila naposledy, nic neříká o tom, jak dopadnu teď. Chci tady dobře zastřílet a mít dobrý pocit z běhu, z hlediska umístění konkrétní nebudu," řekla na dnešním krátkém setkání s médii po podvečerním tréninku na Vysočině.

Z dějiště MS v Oberhofu se Davidová vrátila minulý týden lehce nachlazená, zásadní vliv na přípravu to ale nemělo. "Spíš mi to dalo signál, abych zvolnila a odpočinula si. Byla jsem u koní, trávila čas s rodinou a taky trénovala. Víc jsem toho nestihla," popsala náplň uplynulých sedmi dní.

Na posledním pohárovém závodě v Novém Městě na Moravě v roce 2020 skončila Davidová ve sprintu na skvělém třetím místě. "Já už si ani nepamatuju, jak to probíhalo, jen si matně vybavuju, že pršelo, nebo bylo hodně mokro," lovila v paměti.

Na co si ale vzpomněla hned, byly prázdné tribuny, neboť závody se konaly bez diváků kvůli začínající pandemii koronaviru. "Byl to první závod bez diváků v nejisté době a nikdo nevěděl, co nás v dalších týdnech čeká," připomněla tehdejší ponurou atmosféru.

Něco podobného nyní nepřichází v úvahu. Tribuny budou plné a diváci poženou české barvy nejen na stadionu, ale i podél tratí. "Je tady nový tunel a pozměněné tratě, vím, že tu bude pořádně hlasito. Bouřlivou atmosféru čekám hlavně na stadionu. Tribuny jsou relativně blízko střelnice a bude to určitě bláznivé," řekla Davidová.

Mezi fanoušky budou i její nejbližší a pár kamarádů. Žádné hromadné objednávání vstupenek pro její příznivce se nicméně podle Davidové nekonalo. "Pár známých a kamarádů přijede, ale tak normálně," uvedla.

Držet palce přímo na místě jí bude i dlouholetá kamarádka Eva Puskarčíková, která už ukončila kariéru, ale v sobotu převezme společně s Gabrielou Soukalovou, Veronikou Vítkovou a Jitkou Landovou dodatečně bronzové medaile ze štafety na olympijských hrách v Soči 2014.

"Snad to půjde skloubit s mými závody, abych se mohla na ceremoniál podívat. Eva mi už psala, těším se, až ji uvidím. Ona už má všechno naplánované," dodala Davidová. První závod ji a další biatlonistky čeká v pátek, kdy je na programu sprint.