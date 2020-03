Koniklece na Kamenném vrchu kvetou, exkurze letos nebude

Brno - Stovky, možná tisíce fialových květů konikleců velkokvětých vyrašily na louce na Kamenném vrchu. Pro lidi je volně přístupná, květiny jsou ale chráněné zákonem. Tradiční každoroční komentovanou exkurzi na koniklecovou louku letos ekologické sdružení Rezekvítek kvůli vládním opatřením zrušilo. ČTK to řekl Vilém Jurek, vedoucí úseku péče o přírodu Rezekvítku.

"Po každém vládním kroku jsme zkoumali, zda se na nás opatření vztahuje, nebo ne. V zásadě mělo jít o akci maximálně pro 20 lidí, navíc venku. A venkovní sportoviště také zůstávají otevřená. Pak jsme se ale shodli, že to nestojí za riziko, že by se něco přihodilo. Přišlo by třeba víc lidí a byl by problém. V této situaci nemá smysl riskovat," řekl Jurek.

Koniklece podle něj kvetou přibližně ve stejnou dobu bez ohledu na letošní mírnou zimu. Ekologové každoročně bojují s nedostatečnou ohleduplností lidí. Na louku instalují zábrany, které mají křehké květy chránit, na zábranách jsou navíc informační tabule.

"Před týdnem jsme nainstalovali cedulky na zábrany. Do týdne byla polovina utrhaná a naházena v křoví. Abychom upozornili návštěvníky, že v rezervaci jsou jasná pravidla, umístili jsme k osmi vstupům tabulky o ničení konikleců a pohybu psů. Stačil rok, aby lidé tři tabulky přišroubované čtyřmi šrouby utrhli a zahodili neznámo kam," uvedl Jurek. Na větší ochranu nemá Rezekvítek zdroje. Musí tedy spoléhat na svědomí návštěvníků.

Kamenný vrch je jednou z mála typických stepních oblastí v republice. Rezervací byl vyhlášen v roce 1978 právě kvůli velkému množství konikleců, které tam rostou. Na 12 hektarech jich podle ekologů vykvétá kolem 50.000.

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. K vidění je i v dalších lokalitách kolem Brna, jakými je například Obřanská stráň, Stránská skála nebo Patočkova hora. Evropská unie jej zařadila mezi druhy chráněné v soustavě Natura 2000.