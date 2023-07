König věří, že v Mostě prolomí rozporuplnou sezonu a získá první letošní body

Praha - Motocyklový závodník Oliver König vyhlíží víkendové závody mistrovství světa superbiků v Mostě a věří, že na domácí trati restartuje dosud rozporuplnou sezonu. Jednadvacetiletý jezdec týmu Orelac Racing Movisio letos čeká v elitní kategorii na první body a věří, že se již plně zotavil z květnového zranění kotníku. Na tiskové konferenci řekl, že chce těžit ze znalosti domácí tratě.

"Na Most se těším. Upřímně se ale těším, až zaklapnu plexisklo a budu na trati. Během víkendu mě toho čeká hodně a budu dělat maximum, abych na trati odvedl maximální výkon. Doufejme, že se mi podaří dovézt první letošní body, které nám zatím byly vzdálené," uvedl König.

Zatímco vloni získal König díky povedenému závěru v šampionátu tři body, letos zatím na větší úspěch čeká. Nejlepší výsledek zajel v nizozemském Assenu, kde byl šestnáctý. Poté ale v Barceloně ve vysoké rychlosti upadl a natrhl si vazy v kotníku.

"Oproti konci loňské sezony je to letos studená sprcha. První dva závody byly katastrofální, pak přišly lepší a následně přišel pád. Byl jsem zraněný, vynechal závod v Misanu a po návratu byly další dva závody vlažnější. Už se ale cítím lépe a věřím, že mi Most povede vrátit se do hry," líčil König.

Rodák z Prahy absolvoval v minulých týdnech závody v Británii a Itálii. Před Mostem se cítí fit. "Každý den jsem docházel na cvičení, rehabilitace, magnety či elektrody, abych zmírnil otok. Ze začátku jsem si říkal, že bych za čtrnáct dní mohl být dobrý, ale ukázalo se, že to bylo trochu horší. O berlích jsem byl pět týdnů a noha už asi nikdy nebude jako předtím. Na motorce to ale nepociťuju a na Most jsem připravený," ujistil.

V Königův restart na domácí trati věří i další členové týmu. "Probírali jsme to horem dolem. I když je domácí závod pro domácího závodníka těžký, historicky se Oliverovi v Mostě vždy dařilo. Zatím je to sezona nahoru dolů a doufám, že v Mostě budeme hodně nahoře," řekl Königův manažer Miloš Čihák.

Trať na severu Čech by měla Königovi sedět, dobře ji zná. "Beru to tak, že je to trať, na kterou jsem nejlépe připravený ze všech ostatních. Je to ohromně zábavná a členitá trať. Jsou tam rychlé, pomalé zatáčky i úseky na srdíčko. Za mě je to jeden z nejkrásnějších okruhů v šampionátu," uvedl König, který byl vloni v Mostu dvakrát šestnáctý. "Vzpomenu si na to. Bylo to kousek od bodů. Můžu se z toho jen poučit a letos to udělat lépe," doplnil.

Königovi letos pomáhá také z pozice rider coache bývalý závodník Ondřej Ježek. "Úroveň superbiků se letos výrazně zvýšila a je těžké se prosadit, zvláště na soukromém motocyklu. Most bude pro Olivera vrchol sezony. Jsem přesvědčený o tom, že tam předvede svůj nejlepší výkon. Bude to ale mít těžší než v loňském roce," dodal Ježek.

Program osmého dílu mistrovství světa v Mostě začíná v pátek 28. července a končí o dva dny později.