König si v Mostě 16. místem vyjel nejlepší výsledek v superbicích

Praha - Český motocyklista Oliver König v dnešním prvním závodě superbiků v Mostě obsadil 16. místo a zaznamenal nejlepší výsledek v mistrovství světa. Vyhrál Španěl Álvaro Bautista.

Dvacetiletý König na domácí trati na lídra průběžného pořadí šampionátu ztratil téměř 51 sekund. O jedinou příčku mu unikl premiérový bod v mistrovství světa, od patnáctého Španěla Xaviera Viergeho ho však dělilo téměř 14 sekund.

"Jedno místo od vysněného bodu... Vím, co zlepšit, a pokusím se ho vybojovat v neděli," uvedl König v tiskové zprávě. "Určitě to byl můj nejlepší závod od začátku sezony. Byly to moc hezké souboje s kluky, co rozhodně nejsou tužky. Navíc mají dobré motorky. Z toho mám radost," pokračoval jezdec, jehož nejlepším dosavadním výsledkem bylo 18. místo.

Ve druhé polovině závodu se chvíli jelo za mírného deště. "Bylo to nepříjemné, protože nevíme, jak moc prší, když jedeme rychle. Člověk neví a jen čeká, kdy se to urve. Docela to klouzalo, přede mnou zvolnili, tak jsem to taky vzal trochu zlehka. Když jsem viděl, že už zase neprší, tak jsem zase zatáhl," líčil König.

Bautista triumfoval s náskokem dvou sekund před Toprakem Razgatliogluem z Turecka, který před dvěma týdny v Doningtonu ovládl oba závody i sprint. Třetí skončil Scott Redding z Velké Británie.

V průběžné klasifikaci má sedmatřicetiletý Španěl, jenž v superbicích usiluje o premiérový titul, na kontě 271 bodů. Druhý je Brit Jonathan Rea s 242 body, třetí Razgatlioglu s 223.

V neděli je v Mostě od 11 hodin na programu sprint, druhý závod odstartuje ve 14:00.

První závod: 1. Bautista (Šp./Ducati) 34:00,965, 2. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) -2,109, 3. Redding (Brit./BMW) -2,603, ...16. König (ČR/Kawasaki) -50,854, Prášek (ČR/BMW) nedokončil.

Průběžné pořadí MS: 1. Bautista 271 b., 2. Rea (Brit./Kawasaki) 242, 3. Razgatlioglu 223.