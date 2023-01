König pokračuje v superbikovém MS, podepsal roční smlouvu

Praha - Motocyklový jezdec Oliver König bude i v letošním roce startovat v mistrovství světa superbiků. Dvacetiletý český závodník podepsal roční smlouvu s týmem Orelac Racing Movisio a naváže tak na loňskou sezonu, kdy v elitním seriálu premiérově naplno startoval.

"Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší," uvedl jezdcův manažer Miloš Čihák v tiskové zprávě.

Na pokračování v šampionátu se König těší, radost má i ze změn v týmu. Aktuálně se již ve Španělsku účastní předsezonních testů. "Je to skvělé. Nového technického ředitele znám z kategorie do 300 ccm. S českými mechaniky se znám odmalička, mám s nimi parádní vztah. Atmosféra v týmu je úplně jiná a mám z toho radost," řekl pražský rodák.

V roce 2022 získal v MS tři body a dokončil všechny závody. "Na začátku minulé sezony měl na nejrychlejší ztrátu minutu a půl a ke konci roku už ztrácel jen čtyřicet vteřin a dokázal předjíždět velká jména. Rád bych, aby také letos ukázal progres. Zlepšit se musí od brždění, průjezdů, výjezdů po komunikaci se šéfmechanikem. Věřím, že to zvládne," řekl Čihák, jenž bude v týmu zároveň působit jako výkonný ředitel.

König musel ke startu v MS splnit Čihákovu podmínku a začít studovat vysokou školu. "Miloš je ostrý manažer a vím, že to myslí se mnou dobře. Trochu mě překvapilo, jak si trval na svém. Beru také v potaz, že to nebylo fér, když jsem mu to zamlčel. Tímhle to napravím a budu se snažit pilně studovat a dobře závodit," uvedl König, který nastoupil na dálkové studium na NEWTON University.

Konkrétní cíle pro nadcházející sezonu si König nestavil. "To si nevezmu na triko. Přicházejí jezdci se zkušenostmi z MotoGP nebo kteří jezdili mezi elitou v supersportech. Já jsem jediné jméno, které na svém kontě nemá skoro nic. Podle toho se budu chovat, chci se zlepšit oproti loňsku," dodal.