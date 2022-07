König po operaci nedosáhl na body v MS superbiků ani v Doningtonu

Donington (Británie) - Motocyklový jezdec Oliver König se měsíc po operaci zlomené klíční kosti znovu zapojil do mistrovství světa superbiků, ale ani na britském okruhu Donington Park nebodoval. Jediný český pravidelný účastník seriálu dojel v sobotu na 23. místě, dnes si o jednu příčku polepšil. Po závodech si stěžoval na bolesti, které příliš neutlumily ani léky.

"Bolí mě snad všechny části rukou. Tým byl ale rád, že jsem do Anglie přijel. Před víkendem mi řekli, abych to bral jako test a vyzkoušení věcí před Mostem,“ prohlásil v tiskové zprávě závodník týmu Orelac Racing. Domácí závody MS v Mostu ho čekají za dva týdny.

König má v ruce několik šroubů, v předchozích týdnech rehabilitoval a cvičil. "Ruce jsem cítil hodně, hlavně předloktí. Bolí mě překvapivě více pravá strana. Levou ruku jsem šetřil a tahala to spíše ta pravá. Fyzička byla ale jinak dobrá," poznamenal nováček šampionátu superbiků.

Těší se na domácí závody v Mostu. "Vidím to dobře, je to vlastně první trať z kalendáře, kde jsem jel na velké motorce. Navíc mi to tam sedí,“ řekl König. Maximem pražského rodáka v letošní sezoně je 17. místo ze sprintu v Estorilu.

Všechny tři britské závody vyhrál Turek Toprak Razgatlioglu, průběžné pořadí MS vede Španěl Álvaro Bautista.

Závod mistrovství světa superbiků v Doningtonu (Británie):

Sprint: 1. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) 14:35,464, 2. Rea (Brit./Kawasaki) -1,089, 3. Redding (Brit./BMW) -3,889, ...24. König (ČR/Kawasaki) -32,678.

Druhý závod: 1. Razgatlioglu 33:48,407, 2. Bautista (Šp./Ducati) -1,102, 3. Rea -2,615, ...22. König -1:03,669.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 12 závodů): 1. Bautista 246 b., 2. Rea 229, 3. Razgatlioglu 203.