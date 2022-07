König jel se zlomeninou, v závodu superbiků v Mostě skončil opět těsně za body

Most - Český motocyklový jezdec Oliver König zahájil druhý soutěžní den mistrovství světa superbiků v Mostě pádem ve sprintu, v druhém hlavním závodě pak skončil i se zlomenou kostí v nártu stejně jako v sobotu šestnáctý. Vyrovnáním nejlepšího výsledku v kariéře znovu o jediné místo zaostal za premiérovým bodovým ziskem, tentokrát jej od patnácté příčky dělily jen dvě sekundy.

Oba dnešní závody vyhrál turecký obhájce titulu Toprak Razgatlioglu. Lídr šampionátu a sobotní vítěz Álvaro Bautista ze Španělska přidal třetí a druhé místo, na stupních vítězů se s ním prostřídal druhý muž průběžné klasifikace a šestinásobný mistr světa Jonathan Rea z Británie. Bautista, který usiluje v superbicích o první titul, vede v polovině dvanáctidílného seriálu před Reou s náskokem 31 bodů, Razgatlioglu má už jen o dalších sedm méně.

König měl poměrně těžký pád v závěru osmikolového sprintu po kontaktu s Irem Eugenem Lavertym při předjížděcím manévru. "Měl jsem problémy ho předjet a neměl moc místa, kde to zkusit. Zkusil jsem zariskovat, zaútočil zprava, jenže on to v ten moment zavřel. Ťuknuli jsme se, dostal jsem highsidera a letěl do vzduchu,“ řekl novinářům König, který se v minulých týdnech zotavoval ze zlomeniny klíční kosti.

Z nehody vyvázl potlučený, mechanici mu během dvou hodin museli připravit druhou motorku. Podrobnější rentgen navíc poté odhalil, že si český jezdec zlomil kost v nártu. "Vůbec jsem si ale nepřipouštěl, že bych nejel,“ dodal König.

V závodě se posouval z hranice druhé a třetí desítky pořadí a cílem projel se ztrátou 61 sekund na vítěze. "Nešel jsem přes závit, ale musel jsem si trochu jinak přešlapovat do zatáček. Bylo to náročné, jsem rád, že jsem dojel do cíle pro domácí diváky,“ řekl König.

"Klobouk dolů, že to zvládl a ke konci dokázal ještě zrychlovat,“ prohlásil jezdcův manažer Miloš Čihák. "Ještě jsem neviděl, že by někdo dokázal odjet závod s čerstvou zlomeninou. Navíc takhle důstojně. Oliver měl v sobě několik ibuprofenů," dodal.

Druhý český jezdec v mostecké startovní listině Michal Prášek obsadil ve sprintu 21. místo, do nedělního závodu kvůli technickým problémům nenastoupil. Sobotní jízdu nedokončil.

Sprint: 1. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) 15:21,996, 2. Rea (Brit./Kawasaki) -2,327, 3. Bautista (Šp./Ducati) -3,406, ...21. Prášek (ČR/BMW) -57,426, König (ČR/Kawasaki) nedokončil.

Druhý závod: 1. Razgatlioglu 33:55,494, 2. Bautista -0,756, 3. Rea -2,833, ...16. König -1:01,271.

Průběžné pořadí MS: 1. Bautista 298 b., 2. Rea 267, 3. Razgatlioglu 260.