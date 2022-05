Kongresmani v USA schválili novou pomoc Ukrajině za 40 miliard dolarů

Washington - Americká Sněmovna reprezentantů v noci na dnešek schválila dosud největší balík peněz na vojenskou a humanitární pomoc Ukrajině, když ještě o téměř sedm miliard dolarů zvýšila původní návrh prezidenta Joea Bidena z konce dubna. Nově vyčlenila bezmála 40 miliard dolarů (948 miliard Kč), čímž by podle médií celkový objem americké pomoci za dobu války přesáhl 50 miliard. Kongresmanům ráno na twitteru poděkoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

S vyčleněním dalších prostředků pro Ukrajinu, z nichž většina je určena na výzbroj a vybavení ukrajinské armády, souhlasilo 368 členů sněmovny, 57 jich bylo proti. Kromě všech hlasujících demokratů pro návrh zvedly ruku i téměř tři čtvrtiny zákonodárců z řad republikánů. Razantní vystupňování podpory Kyjeva ještě musí podpořit Senát, díky dohodě obou stran ale horní komora návrh téměř jistě schválí.

Biden před dvěma týdny požádal Kongres o 33 miliard dolarů (asi 770 miliard korun). Zhruba 20 miliard dolarů (468 miliard korun) mělo podle Bílého domu směřovat do vojenské pomoci, kolem osmi miliard dolarů (187 miliard korun) na podporu ukrajinské ekonomiky a asi tři miliardy dolarů (70 miliard korun) na humanitární a potravinové programy.

Demokraté ve Sněmovně reprezentantů ale prosadili ještě štědřejší podporu, přičemž dodatečných sedm miliard dolarů má být rovnoměrně rozděleno na vojenské vybavení a humanitární pomoc. Agentura AP uvádí, že návrh zahrnuje i pět miliard dolarů na boj proti globálním problémům plynoucím z ochromení ukrajinského zemědělství, na které jsou napojené různé evropské či africké země.

"Ukrajinský lid nás potřebuje, zoufale potřebují naši podporu," uvedla za demokraty kongresmanka Rosa DeLaurová. Republikánka Kay Grangerová zase řekla, že USA musí světu ukázat, že pevně stojí za svými spojenci. Deník The New York Times podotkl, že schvalování nového balíku neprovázel výraznější odpor od zástupců obou politických stran, kteří v minulosti kritizovali "nákladné zapojení Spojených států do zámořských konfliktů".

"Děkuji předsedkyni (sněmovny Nancy) Pelosiové a všem přátelům Ukrajiny v americké Sněmovně reprezentantů za rychlé schválení zákona o dodatečné finanční podpoře naší země iniciovaného prezidentem USA," reagoval na twitteru ukrajinský prezident Zelenskyj, s nímž se nedávno Pelosiová setkala v Kyjevě.

Při započtení financí schválených nyní Sněmovnou reprezentantů už USA po ruské invazi vydávají na pomoc Ukrajině skoro 54 miliard dolarů, uvádí AP. "To je asi o šest miliard více, než kolik Spojené státy utratily na veškerou zahraniční a vojenskou pomoc za rok 2019," dodává agentura s odkazem na lednovou zprávu kongresových analytiků. V březnu Kongres schválil návrh pomoci pro Ukrajinu ve výši 13,6 miliardy dolarů.

Nový návrh potvrzuje ochotu Washingtonu posilovat účast na obraně Ukrajiny v době, kdy se ruským okupantům nedaří dobývat další území na východě země ani jinde. Americký ministr obrany Lloyd Austin nedávno deklaroval, že USA jde o oslabení ruské armády, tak aby v dohledné době nebyla schopná napadat další země. Washington v dubnu začal Kyjevu dodávat dělostřelecké systémy i vrtulníky a podle amerického tisku také Ukrajincům poskytuje informace, které jim pomáhají s útoky na ruské cíle.