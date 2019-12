Kongresmani obžalovali Trumpa, republikáni impeachment kritizují

Washington - Sněmovna reprezentantů USA kontrolovaná demokraty ve středu večer vznesla ústavní žalobu proti prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterého viní ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Trump impeachment označil za pokračování největšího honu na čarodějnice v americké historii. Šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell postup kongresmanů kritizoval a varoval, že se jim to v budoucnu vrátí. McConnell zároveň vyzval demokratickou předsedkyni sněmovny Nancy Pelosiová, aby bez prodlení doručila obžalobu Senátu, ta ale zatím s tímto krokem váhá. Očekává se, že Senát, kde mají většinu republikáni, Trumpa osvobodí.

Pro každý z obou článků obžaloby zvedla ruku pohodlná většina členů Sněmovny reprezentantů, hlasovalo se ale takřka výhradně podle stranické příslušnosti. Zatímco z republikánů impeachment nepodpořil žádný zákonodárce, v demokratickém táboře narušili stranickou linii v prvním případě dva a ve druhém tři poslanci.

Bílý dům po schválení impeachmentu vydal prohlášení, v němž vyjádřil jistotu, že Senát prezidenta očistí. "Dnešní den ve sněmovně byl vyvrcholením jedné z nejostudnějších politických epizod v dějinách našeho národa," sdělila prezidentova kancelář. Trump na twitteru pak poukázal na to, že pro obžalobu nehlasoval ani jeden republikán.

McConnell, který středeční hlasování kongresmanů kritizoval, dnes demokraty varoval, že vytvořili precedens, který se jim v budoucnu vrátí. Prohlásil také, že kongresmani selhali ve své práci, neboť oba články impeachmentu nejsou ve shodě s ústavou.

McConnell se rovněž pozastavil nad tím, že Pelosiová s odesláním ústavní žaloby do Senátu nespěchá. Podle McConnella to vypadá, že demokratičtí kongresmani nad impeachmentem ještě váhají. Podle informací televizní stanice CNN by mohla Pelosiová předání impeachmentu do Senátu pozdržet do doby, kdy senátoři slíbí, že předvolají svědky. Zatím se nicméně předpokládá, že Senát zahájí projednávání impeachmentu kolem 6. ledna.

Aby Trumpa odvolal, musel by Senát ústavní žalobu podpořit dvěma třetinami hlasů, což se považuje prakticky za vyloučené. Ve stočlenné horní komoře Kongresu mají Trumpovi republikáni 53 křesel. Otevřený ale zůstává postup projednávání, na němž se republikánští senátoři, Bílý dům a vláda zatím nedokázali shodnout.

Šéf senátních demokratů Chuck Schumer dnes řekl, že demokraté chtějí v Senátu spravedlivý a rychlý proces s výslechem čtyř vysoce postavených členů Trumpovy vlády. Schumer také chce, aby senátoři mohli prostudovat dokumenty související s případem. S McConnellem hodlá Schumer nyní projednat technické záležitosti toho, jak bude proces veden.

Trump je třetím prezidentem USA, proti němuž Sněmovna reprezentantů impeachment schválila. Prezident Andrew Johnson byl zažalován v roce 1868 a Bill Clinton v roce 1998. V obou případech Senát žalobu neschválil. Republikánský prezident Richard Nixon v roce 1974 ještě před ústavní žalobou sám rezignoval kvůli aféře Watergate.

Deník The New York Times v komentáři k impeachmentu napsal, že v americké politice se polarizace zabydluje posledních 40 let, ale teď v ní vládne naprostý nihilismus. Konzervativní média soudí, že demokrati, kteří hlasovali pro žalobu, poškodili Sněmovnu reprezentantů i USA. Jejich motivem je fakt, že se nedokázali smířit s prohrou v prezidentských volbách v roce 2016. Agentura AP poznamenala, že ačkoli si je Trump jist, že kvůli impeachmentu o úřad nepřijde, ve středu byla napsána první věta jeho nekrologu.