Kongresem ODS rezonoval návrat k vládě i ohlasy na válku, Fiala má silný mandát

Praha - Oslavy vítězství v loňských sněmovních volbách a návratu občanských demokratů do vlády po osmi letech, ale také ozvuky války na Ukrajině a přípravy na podzimní obecní a senátní volby zněly dnes ve vystoupeních na pražském kongresu ODS. Podle očekávání na něm dnes dosáhl silného mandátu premiér Petr Fiala, když získal jako předseda strany plný počet z 510 platných hlasů. Funkci obhájil počtvrté, za dva roky, kdy by se měl sejít další volební kongres, povede stranu deset let. Kongres se podle něj nesl v dobré, optimistické náladě plné naděje. "To vše tu zaznívá, současně to není triumfalismus, opojení mocí, jsme si vědomi důvěry, kterou do nás vložili voliči," uvedl Fiala.

Funkce obhájili s vysokou podporou i další členové vedení občanských demokratů Zbyněk Stanjura, Martin Kupka a Alexandr Vondra a Martin Baxa. Místo řadového předsedy uvolněné předsedou Senátu Milošem Vystrčilem získal pražský zastupitel Zdeněk Zajíček. Jiný kandidát nominace do vedení nepřijal. Vystrčil oznámil, že nebude obhajovat funkci, loni v prosinci. Podle Fialy by letos po volbách, pokud to výsledky ODS dovolí, měl Vystrčil znovu zaujmout místo v čele Senátu.

Fiala, kterého dnes přišli na kongres podpořit šéfové vládních koaličních stran, v kandidátském projevu uvedl, že hlavními úkoly do prvních dvou let bude zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivita v zahraniční politice či změna energetiky. Vláda také musí udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty. Za podporu mu poděkoval osobním vystoupením na kongresu velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis. Česko je podle něj lídrem dodávek pomoci na Ukrajinu, tahounem zpřísnění sankcí a místem fenomenální solidarity. Podobně jako řada dalších řečníků zmínil nedávnou cestu Fialy do Kyjeva ostřelovaného ruskými vojáky. "Vrátil do české politiky od doby (prezidenta) Havla poprvé závan státnickosti a za to mu patří poděkování," uvedl na premiérovu adresu předseda STAN Vít Rakušan.

Fiala v nominačním projevu řekl, že před osmi lety přebíral ODS tzv. na pomezí života a smrti. "Dnes je opět v čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu," řekl. Působí to podle něj jako triumf, ale není to tak. "Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu," konstatoval. Podle části řečníků se občanským demokratům podařilo získat zpět mentalitu vítězů, Vystrčil v pátek v té souvislosti varoval před arogancí a zapomínáním na potřeby ostatních. Jako hosty přivítal kongres bývalé předsedy ODS a premiéry Mirka Topolánka a Petra Nečase.

Zatímco k podzimním obecním a senátním volbám se občanští demokraté na kongresu vyslovovali v jednacím sále, většinou jen v kuloárech zaznívala slova o volbách prezidentských. Podle Vystrčila by měli občanští demokraté vzít zvolení prezidenta, který by se za dva roky zúčastnil kongresu ODS, jako výzvu. Hlasování o nástupci Miloše Zemana se uskuteční počátkem příštího roku, vybrat společného kandidáta koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) či všech vládních stran podle Fialy ještě potrvá. Je to záležitost několika měsíců, řekl Fiala novinářům poté, co ho dnešní kongres potvrdil v čele strany. "Kandidát musí dozrát. Ještě není léto, tak ještě nikdo nedozrává. Ještě chvilku počkejme, pak určitě s dobrým kandidátem vystoupíme," řekl. Lídři dalších vládních stran při příchodu na jednání připouštěli, že o společném kandidátovi debatují, jak se jejich uskupení zavázala v koaliční dohodě. Nový prezident by měl podle Fialy být osobností, na kterou se mohou občané spolehnout, platí podle něj, že kandidát může být stranickou nominací i nestranickou silnou osobností.

Fiala na sjezdu oznámil, že vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Napravit má podle něj léta neřešenou závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně vyvléci z ruské energetické smyčky. Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Česko se musí odstřihnout od ruského plynu a ropy co nejdřív. "Abychom se odstřihli od diktátora, který vraždí a plundruje," řekla.

Podpora Ukrajiny zazněla i v závěrečných usneseních kongresu. Delegáti v nich odsoudili ničím a nikým nevyprovokovanou ruskou agresi, ruské válečné zločiny na Ukrajině a vyjádřili obdiv těm, kdo pomáhají. Podpořili také rozhodnutí vlády navýšit rozpočet ministerstva obrany a poděkovali vládě za návrat k západnímu směřování.

Kongres původně plánovaný na polovinu ledna občanští demokraté odsunuli o tři měsíce kvůli opatřením proti koronaviru s tím, že se chtějí setkat osobně, nikoli pouze hybridně nebo on-line. Delegátů a hostů se sjelo na 600. Fiala se covidem nakazil před dvěma týdny, zotavoval se do středy, kdy se po nemoci poprvé ukázal ve Sněmovně a řídil schůzi vlády. Dnes zůstal v izolaci a funkci obhajoval jen na dálku Stanjura.