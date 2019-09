Kongres zveřejnil stížnost na telefonát Trump-Zelenskyj

Washington/Kyjev - Výbor pro kontrolu zpravodajských služeb americké Sněmovny reprezentantů dnes zveřejnil text udání stěžovatele z prostředí amerických tajných služeb na červencový telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Autor tvrdí, že Trump v rozhovoru na Zelenského vyvíjel nátlak ohledně vyšetřování syna jeho pravděpodobného demokratického soupeře v prezidentských volbách Joea Bidena, a konstatuje také, že Bílý dům se později pokoušel ztížit přístup k plnému přepisu rozhovoru. Jednání prezidenta USA podle stěžovatele představuje "flagrantní problém" a možné "porušení práva". Šéf amerických zpravodajců Maguire v Kongresu řekl, že autor stížnosti udělal správnou věc, když vše sepsal.

Devítistránkový dokument zveřejnil výbor v redigované verzi ještě předtím, než před jeho členy začal vypovídat úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Větší část dokumentu se týká právě telefonátu mezi Trumpem a Zelenským a její autor se domnívá, že americký prezident zneužil svou pravomoc, aby si vymohl spolupráci cizího státu v záležitosti, která se týká nadcházejících prezidentských voleb v roce 2020.

"Demokraté se pokoušejí zničit Republikánskou stranu a vše, zač se zasazuje. Držte při sobě, hrajte jejich hru a bojujte tvrdě, republikáni. V sázce je naše země," napsal ve své první reakci velkými písmeny na twitteru Trump.

Autor stížnosti tvrdí, že informace ověřené z několika nezávislých zdrojů naznačují, že v telefonátu se Zelenským Trump skutečně naléhal, aby Kyjev vyšetřoval jeho politického rivala, bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera, který působil v ukrajinské petrochemické společnosti Burisma Holdings. Zároveň prý na ukrajinského prezidenta vyvíjel tlak, aby v této věci spolupracoval s Trumpovým osobním právníkem Rudym Giulianim a s ministrem spravedlnosti Williamem Barrem.

Vyšetřování otce a syna Bidenových by mohlo zvýšit Trumpovy šance na znovuzvolení v případě, že by Biden získal demokratickou nominaci a stal se Trumpovým protikandidátem.

Prezidentovi spolupracovníci si podle tvrzení stěžovatele byli okamžitě vědomi toho, že Trumpova vyjádření jsou nanejvýš problematická, a Bílý dům se proto později snažil co nejvíce ztížit přístup k plnému přepisu telefonátu. Přepis byl například odstraněn z elektronického systému, kde se takové dokumenty zpravidla ukládají, a místo toho se objevil v jiné databázi, která je určena pro tajné nebo citlivé informace.

"Od několika úředníků státního aparátu jsem se dozvěděl/a, že ve dnech následujících po telefonátu vysoce postavení zaměstnanci Bílého domu zasáhli, aby ztížili přístup k záznamům telefonátu, zejména k doslovnému přepisu hovoru, který byl jako obvykle pořízen příslušným oddělením Bílého domu," stojí ve stížnosti. Přemístění přepisu do přísněji zabezpečeného elektronického systému, který by měl sloužit výhradně pro dokumenty týkající se národní bezpečnosti, podle zdrojů stěžovatele Trumpova administrativa už jako metodu ochrany politicky citlivých záležitostí dříve použila.

Šéfka Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová, se kvůli telefonátu se Zelenským v úterý rozhodla zahájit proces přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, na prezidenta Trumpa. Zveřejnění stížnosti, která je podle agentury AP působivá zejména precizním shrnutím podrobností a časového plánu, může proces impeachmentu urychlit a zvýšit tlak na prezidenta.

Šéf tajných služeb Maguire: Stěžovatel udělal správnou věc

Stěžovatel z prostředí amerických tajných služeb, který sepsal a odeslal stížnost týkající se telefonického rozhovoru prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem, "udělal správnou věc", řekl dnes v Kongresu úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Toho si k veřejnému slyšení předvolal výbor pro kontrolu tajných služeb Sněmovny reprezentantů, který se chce dozvědět, proč tajným službám trvalo tak dlouho, než dokument s třaskavým obsahem kongresmanům poskytli.

Na základě stížnosti takzvaného whistleblowera zahájilo vedení Demokratické strany přípravy k podání ústavní žaloby na prezidenta. Domnívá se totiž, že šéf Bílého domu překročil své pravomoci, když v telefonátu s ukrajinským prezidentem naléhal na Kyjev, aby vyšetřoval předního demokrata Joea Bidena a jeho syna Huntera. Takové vyšetřování by Trumpovi mohlo pomoci v nadcházejících prezidentských volbách v roce 2020, v nichž se Biden může stát kandidátem demokratů.

Maguire, který šéfuje americkým tajným službám, způsob postoupení stížnosti Kongresu obhajoval a ve výboru řekl, že se přesně držel všech zákonných nařízení. Na dotaz demokratického kongresmana Andrého Carsona ale připustil, že je to poprvé, co rozvědky zadržovaly stížnost whistleblowera a nepostoupily ji Kongresu, což média označila ze klíčový okamžik.

Jako první Maguirea dlouze vyslýchal šéf výboru Adam Schiff, který se ptal například na to, zda stížnost ukazuje na vážné zneužití pravomoci prezidentem Trumpem. Maguire se ale přímé odpovědi vyhnul a řekl pouze, že informace obsažené ve stížnosti považuje za "hodnověrné" a že její autor "jednal v dobré víře". Sdělil také, že by souhlasil s tím, aby stěžovatel mohl být vyslechnut v Kongresu, pokud by bylo zcela zaručeno, že nebude vyzrazena jeho identita. On sám prý jméno autora dokumentu nezná.