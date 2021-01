Kongres USA stvrdil Bidenovu výhru, Kapitol byl dějištěm násilí

Washington - Americký Kongres s konečnou platností potvrdil vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena v podzimních prezidentských volbách. Stalo se tak za mimořádných okolností po středečním násilném vpádu příznivců dosluhujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kapitolu, kvůli kterému byla společná schůze obou parlamentních komor přerušena. Zákonodárci pak odmítli všechny republikánské námitky proti výsledkům voleb a viceprezident Mike Pence poté proces jejich potvrzování uzavřel. Trump vzápětí poprvé veřejně oznámil, že v den Bidenovy inaugurace, tedy 20. ledna, opustí Bílý dům.

Středeční zasedání Kongresu přerušil vpád Trumpových stoupenců. Dav několika tisíc lidí se k sídlu zákonodárného sboru vydal poté, co je k tomu vyzval sám prezident, který ve své řeči opět bez důkazů mluvil o zmanipulovaném výsledku voleb a nutnosti "tvrdě bojovat". Stovky lidí překonaly bezpečnostní zábrany a po potyčkách s policií se někteří dostali až do zasedacích sálů. Kongresmani se museli evakuovat a k jednání se mohli vrátit až po několika hodinách, když se pořádkovým silám za pomoci slzného plynu i střelných zbraní podařilo budovu vyklidit.

V době obléhání Kapitolu na místě zemřeli čtyři lidé, tři přišli o život kvůli údajným náhlým zdravotním příhodám, jednu ženu smrtelně postřelili příslušníci policie. Zatčených je více než 50. Bezpečnostní experti zásah kritizují, podle nich byla policie nepřipravená a akci nezvládla. Možné vyšetřování zásahu už ohlásili někteří kongresmani.

Biden obsazení Kongresu označil za bezprecedentní útok na americkou demokracii a na jeho stranu se postavila řada domácích i světových politiků. Násilí odsoudili bývalí američtí prezidenti George Bush mladší, Bill Clinton a Barack Obama či šéf OSN António Guterres. Britský premiér Boris Johnson označil dění ve Washingtonu za "ostudné", pobouření vyjádřila i německá kancléřka Angela Merkelová a německý prezident Frank-Walter Steinmeier dokonce řekl, že dav k násilí vyburcoval Trump. "Pokojné předání moci je základem demokracie. Ozbrojený dav povzbuzený úřadujícím prezidentem, který na tento základní kámen nedbá, zaútočil na Kongres USA. Byl to útok na srdce americké demokracie," uvedl Steinmeier.

Český premiér Andrej Babiš uvedl, že předání moci mezi prezidenty musí být vždy plynulé a klidné. Prezident Miloš Zeman zase aktuální dění komentoval slovy, že porážku je třeba nést důstojně a nepokoušet se násilím zvrátit výsledek. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová varovala před nebezpečím, které plyne z pohrdání demokratickými institucemi.

Sám Trump jednání svých podporovatelů neodsoudil a naopak vyjádřil pochopení pro jejich zlost. Právě to byl jeden z důvodů, proč sociální sítě Facebook a Twitter proti aktivitám prezidenta zakročily a dočasně jej odstřihly od jeho hlavních účtů. V případě Twitteru nejméně na 12 hodin, Facebook prezidentovi znemožnil nahrávání obsahu na 24 hodin.

Navzdory chaosu dnes Kongres ověřování výsledků voleb dokončil a potvrdil, že Biden při prosincovém hlasování volitelů získal v souladu s výsledky lidového hlasování 306 hlasů, zatímco republikánský prezident Trump 232. Biden se tak po složení přísahy může ujmout úřadu. "Přestože naprosto nesouhlasím s výsledkem voleb... 20. ledna dojde ke spořádanému přechodu," napsal poté končící prezident v krátkém vyjádření zveřejněném na twitteru jeho mluvčím.

Ve světle událostí v Kongresu se rozhodl rezignovat náměstek bezpečnostního poradce Bílého domu Matt Pottinger, který je údajně jedním z několika vládních činitelů, kteří kvůli nepokojům administrativu opustí.

Události v Kongresu nemají v moderních dějinách USA obdoby, naposledy byla budova Kapitolu ve Washingtonu obsazena v roce 1814 během americko-britské války. Komentátoři evropských deníků dění přirovnali k pokusu o puč, německý tisk píše o ostudném dni pro Ameriku. Většina médií pak velkou část odpovědnosti za násilnosti připisuje Trumpovi, který podle nich rozdmýchal vášně tím, že až do nynějška neuznal svou prohru a bez důkazů opakovaně poukazoval na údajné volební podvody.

Za hlavního viníka násilností označili Trumpa i američtí komentátoři. Redakce deníků The New York Times či Washington Post napsaly, že prezident musí nést odpovědnost za důsledky svých činů a že by měl okamžitě opustit úřad.