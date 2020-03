Kongres a Bílý dům pracují na podpůrném plánu pro ekonomiku země

Washington - Obě komory amerického Kongresu a tým poradců Bílého domu usilovně pracují na podpůrném balíku pro americkou ekonomiku ohroženou koronavirem. Hodnota pomoci, původně odhadovaná na bilion dolarů, se má podle dnešní informace televize Fox News víc než zdvojnásobit. Senát by mohl opatření schválit v pondělí, později se vysloví Sněmovna reprezentantů.

Součástí pomoci má být částečná kompenzace mezd pracovníků ohrožených profesí, subvence nemocnicím a finanční podpora dopravě a průmyslu. "Je zapotřebí rychlá, významná a robustní reakce," řekl dnes novinářům ředitel právního odboru Bílého domu Eric Ueland. "Všichni na tom tvrdě pracujeme," doplnil ho ministr financí Steven Mnuchin. Do jednání, jehož výsledkem má být podpůrný balík nevídaný v dějinách USA, se zapojili experti republikánů i demokratů.

Demokratická opozice ale zatím považuje kroky navrhované vládou za nedostatečné, žádá větší podporu pro lidi ohrožené nezaměstnaností a "Marshallův plán" pro americké zdravotnictví. Podle představ republikánů mají drobní podnikatelé dostat celkem 300 miliard, aby nemuseli propouštět, dalších víc než 200 miliard mají obdržet letecké společnosti a některé průmyslové obory. Spory panují hlavně v názorech na způsob mzdových doplatků: může jít o jednorázový převod, o měsíční kompenzace nebo o formu podpory v nezaměstnanosti.

Hlasování v Kongresu mezitím zkomplikovala dopravní situace rozvrácená v řadě amerických států dopadem karantény. Členové Kongresu se minulý týden v telekonferenci dohodli, že letadla používat nebudou. Prostředky vzdáleného hlasování ale k dispozici nemají, pokud nezmění jednací řád.

List The Wall Street Journal dnes odhadl, že ve druhém letošním čtvrtletí se v důsledku koronavirové epidemie hrubý domácí produkt USA sníží o čtyři až deset procent. Deník se odvolává na redakční průzkum mezi třemi desítkami předních amerických ekonomů.

Desítky milionů Američanů mají zůstat doma a nevycházet

Zatím čtyři americké státy nařídily uzavření většiny obchodů a vyzvaly Američany, aby s výjimkou naléhavých případů zůstali doma. Ke státům Kalifornie, New York, Illinois a Connecticut se dnes podle agentury AP připojí i New Jersey. Ve všech pěti státech dohromady žije 84 milionů lidí. Virem se dosud v USA nakazilo přes 19.000 lidí, víc než 270 jich zemřelo.

"Vím, co lidé chtějí slyšet. Že to bude záležitost týdnů, a pak bude všechno v pořádku," prohlásil dnes na tiskové konferenci newyorský guvernér Andrew Cuomo. "Nevěřím, že to budou týdny, budou to nejspíš měsíce," upozornil. Koronavirem se nakazil jeden z úředníků blízkých viceprezidentu Miku Penceovi, sám Pence povečeřel minulý týden s brazilskou delegací, jejíž jeden člen byl nositelem viru. Pence podstoupí test na koronavirus ještě dnes, stejně jako jeho manželka.

Město New York převzalo milion respirátorů a nakoupí 6000 ventilátorů. Aktuální potřeba je ale pětinásobná. New York hodlá využít jeden z hlavních městských konferenčních komplexů a areál několika státních univerzit k rozmístění nemocničních lůžek. "Doslova prolézáme celý svět, abychom zajistili dodávky," řekl na tiskové konferenci Cuomo. Lůžková kapacita by se měla z nynějších 50.000 zvýšit na 75.000. Armáda má dodat čtyři polní nemocnice.

Jako první v USA zavedl přísné epidemiologické regule stát Kalifornie. Jeho obyvatelé smějí z nařízení guvernéra Gavina Newsoma chodit jen do obchodů s potravinami, do lékáren a čerpacích stanic. V pátek příkladu Kalifornie následovaly státy New York, Illinois a Connecticut. Žádný z nich se zatím nerozhodl porušování nových nařízení trestat.

Ve státě Washington, který zaznamenal první případ onemocnění a má v USA nejvyšší počet mrtvých, si zdravotnická zařízení stěžují na akutní nedostatek personálu, podobná situace je podle AP ve státech Illinois a New Jersey. Epidemie odhalila naléhavost dlouhodobých problémů včetně špatně placeného pomocného personálu. Nejhorším příkladem se stal penzion pro seniory Life Care Center na předměstí Seattlu, kde zemřelo 35 lidí kvůli kontaktu s nakaženým personálem. Ten z obav před ztrátou výdělku docházel do práce i s příznaky nemoci.

V léčebnách dlouhodobě nemocných, které jsou častými ohnisky nákazy, stejně jako v domech pro seniory pracuje kriticky málo vyškolených lidí, uvádí AP. Takových ústavů je v USA 15.000. "Jejich osazenstvo je nejohroženější. Ústavy nemají, co potřebují, je tam málo personálu a mnoho klientů. Jsem z toho zděšen," řekl novinářům právník Steven Levin, který se situaci domovů pro seniory dlouhodobě věnuje.