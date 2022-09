Konflikty i problematické vládnutí na Slovensku, očekávají tisk a politologové

Bratislava - Krize ve slovenské vládě po odchodu ministrů za liberální stranu Svoboda a Solidarita (SaS) neskončí, očekávají některé slovenské listy. Důvodem je podle nich osoba ministra financí a šéfa nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, kvůli kterému SaS z koalice odešla. Problematické vládnutí předpovídají menšinovému kabinetu premiéra Eduarda Hegera i politologové.

"Osobní útoky Igora Matoviče budou pokračovat v různých variacích. A budou dokonce intenzivnější. Matovič bude útočit, protože potřebuje nepřítele, na kterého může přenášet svá selhání. A těch bude mnoho," napsal dnes list Sme v reakci na pondělní demisi zbylých ministrů strany SaS, která neuspěla s ultimátem na odchod Matoviče z vlády.

"Koaliční krize se blíží ke svému závěru, ale vládní nadále graduje. Až schvalování státního rozpočtu za dva měsíce udělá za vším tečku," uvedl list Pravda. Podle listu je menšinová vláda jen přechodná fáze a napětí se bude stupňovat.

"Matovič zůstal ve vládě a bude zajímavé sledovat, jak dlouho s ním vydrží jeho vlastní. Je to jen otázka času," napsal list Denník N. Dodal, že vláda se rozpadla kvůli tomu, že Matovič z ní nedokázal odejít.

Politoložka Soňa Szomolányiová označila Matoviče za nevyzpytatelný faktor. "Mohu říct, že to bude velmi problematické vládnutí, už dosud bylo velmi neefektivní," citoval Szomolányiovou list Nový čas. Politolog Tomáš Koziak podle listu Pravda vyjádřil přesvědčení, že menšinová vláda by nebyla funkční. "Je to cesta k předčasným volbám. Menšinová vláda bude jen topit a svítit. Čím déle se bude menšinová vláda pokoušet vládnout, tím více budou stoupat preference opozičních stran," řekl Koziak.