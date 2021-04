Konflikt mezi ČR a Ruskem přerostl do neústupné nevraživosti, píšou Slováci

Bratislava/Berlín - Konflikt mezi Prahou a Moskvou přerostl do neústupné nevraživosti, napsal dnes slovenský list Pravda k diplomatické roztržce mezi Českem a Ruskem kvůli důvodnému podezření ČR na zapojení ruských zpravodajců do exploze muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. List Sme zase označil eskalaci česko-ruského konfliktu za zcela nevídanou v mezinárodních vztazích. Tisk také poznamenal, že Slovensko jako první země vyjádřilo solidaritu s Českem vyhoštěním tří ruských diplomatů. O pokračování diplomatického souboje mezi Českem a Ruskem píšou i německá média.

"Co se nestalo během čtyř desetiletí studené války, stalo se nyní, 30 let od jejího skončení. Ještě nikdy žádný stát nevyhostil tolik ruských diplomatů a dalších pracovníků ambasády, jak se rozhodlo Česko," uvedla Pravda k postupu Česka, které nejprve vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví a po odvetě Ruska rozhodlo o srovnání počtu diplomatů a dalších pracovníků na ruské ambasádě v Praze podle současného stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Rusko má čas na stažení 63 pracovníků do konce května.

Pravda očekává ochlazení vztahů mezi Českem a Ruskem. "Vždy je ovšem lepší 'studená válka' než 'horký mír'," dodala. Tím, že Slovensko vyhostilo tři ruské diplomaty, vyjádřilo podle listu nejen solidaritu s Českem, ale ukázalo, že mu jde i o vlastní bezpečnost. Krok Bratislava zdůvodnila také informacemi od zpravodajských služeb.

Podle listu Sme rozhodnutí Česka o zmíněném srovnání počtu diplomatů a dalších pracovníků na ambasádách Praha zavírá spojencům dveře k vyjádření pouze rétorické solidarity. "Členy EU a NATO, i když ne všechny, ale významnější a geograficky bližší, fakticky nutí do neverbálních opatření, která se nominálně nepochybně nevyrovnají kastraci ruské ambasády v Česku, nemohu být ovšem ovšem ani symbolická," uvedl list.

List Sme také připomněl, že český premiér Andrej Babiš v souvislosti s explozí ve Vrběticích nejprve hovořil o útoku na zboží a až následně zvolil radikálně odlišný výraz o bezprecedentním teroristickém útoku na českém území.

"Česko se podle svých tajných služeb a policie stalo obětí násilných činů režimu Vladimira Putina. A Slovensko vzhledem k okolnostem zareagovalo správně. Dokonce mnohem správněji než sama oběť," napsal na svém webu list Denník N a poukázal na skutečnost, že český prezident Miloš Zeman kauzu dosud veřejně nekomentoval. Zeman tím podle listu jen zvyšuje podezření, že více než vlastní zemi slouží Putinovým zájmům.

Diplomatický souboj mezi Českem a Ruskem pokračuje, uvádí německá média

Jako o největším konfliktu za poslední roky a dalším kole souboje informují německá média o pokračování diplomatické roztržky mezi Českou republikou a Ruskem. Incident, v jehož pozadí je výbuch muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014, se dnes ale na titulní stránky tištěných deníků nebo webových portálů nedostal.

"Diplomatický souboj mezi Českem a Ruskem se vystupňoval," informovala televize ZDF o českém ultimátu, na které Moskva nereagovala a které povede k paritnímu srovnání počtu pracovníků českého a ruského velvyslanectví. Za další kolo rozmíšky mezi Prahou a Moskvou označila čtvrteční vývoj diplomatického sporu také německá rozhlasová a televizní stanice Deutsche Welle (DW), která si pokládá otázku, zda nepřichází nová studená válka. Doplnila, že se mezi Českem a Ruskem roztočila spirála vzájemného obviňování a sankcí.

Rozhlasová stanice Deutschlandfunk ve svém příspěvku posluchačům vysvětlila, že za výbuch ve Vrběticích připisuje Česko odpovědnost ruským tajným službám. "V tomto konfliktu s Ruskem se země NATO postavily za spojenecké Česko," uvedla stanice, která poznamenala, že státy Severoatlantické aliance ale zatím žádné konkrétní kroky vůči Moskvě neoznámily.

O tom, že NATO stojí za Českem, informovaly také stanice DW a ZDF nebo tisková agentura DPA. ZDF se zmínila i o solidárním kroku Slovenska, které na podporu Česka vykázalo trojici ruských diplomatů.

Magazín Der Spiegel čtenářům sdělil, že Praha se může opřít i o Německo, které chce pomoci s udržením chodu českého diplomatického zastoupení v Moskvě. "České a německé velvyslanectví jsou v kontaktu," citoval magazín německé ministerstvo zahraničí. Uvedl rovněž, že kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek v telefonickém rozhovoru přislíbila českému premiérovi Andreji Babišovi solidaritu.

Zpravodajství o česko-ruské diplomatické při v Německu zůstává stejně jako v posledních dnech spíše na okraji zájmu médií, ačkoli o něm velké deníky jako Süddeutsche Zeitung nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung informovaly. Tématu se nijak podrobně nevěnovala ani bavorská televize BR. Výrazně více o kauze informuje saský list Sächsische Zeitung, který ji zmínil i v souvislosti s aktuální cestou saského premiéra Michaela Kretschmera do Moskvy.