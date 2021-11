Konference YSL Beauty živě: Program Abuse Is Not Love v další fázi světové expanze

Program Abuse Is Not Love, který společnost Yves Saint Laurent Beauty spustila v loňském roce, vstupuje do další fáze. Především rozšířením partnerství s neziskovými organizacemi v celkem 17 zemích na čtyřech kontinentech včetně České republiky.

Tiskovou konferenci, která informuje o uvedení programu v České republice a představí spolupráci značky YSL Beauty a neziskové organizace proFem, můžete sledovat 24. listopadu od 10:00.

Partnerství YSL v jednotlivých zemích se zaměřují především na vzdělávání ohledně devíti klíčových znaků partnerského násilí k lepšímu včasnému rozeznání násilného vztahu, ať už svého, nebo někoho ve svém okolí, což může vest ke včasnému vyhledání či poskytnutí pomoci. Společnost plánuje do roku 2030 proškolit dva miliony osob.

V České republice se značka YSL Beauty spojila s neziskovou organizací proFem, která usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. ProFem poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí pořádáním akcí pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváním poradenských a informačních publikací.

Významnou součástí globálního programu značky je spuštění webových stránek Abuse Is Not Love. Budou přístupné ve všech zemích a budou poskytovat školení a vzdělávací zdroje obětem násilných partnerů, a těm, kteří jim chtějí pomáhat.